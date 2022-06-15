回歸25年︱專訪田北俊：香港美好時光一去不返　失政改成歷史關鍵

回歸四分一世紀歷程中，不同人在不同歷史關頭下所做的決定，影響了整個香港走向，自由黨榮譽主席田北俊當中肯定佔一席位。作為上代商界精英、溫和建制的代表人物，田北俊接受《香港01》專訪時表示，「一國兩制」本身是互相磨合的過程，讓內地和香港兩種制度及生活方式互相拉近距離、互取所長，不過近幾年的發展，香港政治實況已倒向一邊，走向內地的制度，但與此同時民間與中央的想法漸行漸遠。而商界在新政治形勢下的角色，也會逐漸式微。

田北俊認為，「一國兩制」發展至現時狀況，最重要的歷史關鍵點在於2015年特首普選政改方案遭到否決。他以現時電影流行的「多重宇宙」概念為喻，認為在政改通過下所產生的另一個時間分支中，特首經由普選產生，整場修例風波可以避免，亦不會有後來所發生的種種不幸事件。在目前大家所經歷的「時間線」中，談普選已再無意義。

回歸25周年——政壇元老專訪之三



自由黨榮譽主席田北俊。（羅君豪攝）

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可惜港人與中央想法差異仍在 市民「敢怒不敢言」

75歲的田北俊，近一年已減少在傳媒前亮相，但悠然自得的風格多年未變，就算談起嚴肅的政治議題，語調依舊輕鬆。大概就像其昔日徒弟李梓敬所指：政治只是他關注的一部份，最重要還是生活過得愉快。

「管治的模式，都會和內地愈來愈接近。」這是田北俊在訪問開首，對香港現況及將來局面的研判，這是中性的說法，不含褒義或貶義。

他解釋，香港曾被英國人管治一百多年，無論是內地對香港，還是香港對內地，都存在眾多的不了解，而港人熟悉英國那一套原有的管治方式，是以鄧小平承諾香港「五十年不變」。而「一國兩制」的實踐過程中，正好讓香港與內地互相磨合、拉近距離、各取所長，兩地民間亦可以互相學習。

「不過比較可惜的是，今時今日這個看法差異仍然存在。」田北俊指的是香港大眾市民心目中的理想制度和生活方式，與內地官方的想法有所出入，通俗的說法即人心未回歸，舉例指有不少精英階層仍然只視香港為「搵錢嘅地方」，子女在外國讀書後未必在香港落地生根，相信其中一個原因是始終受西方思想影響較深，所以只要事業上有能力在任何地方立足，終究都是接納西方的生活方式。而隨著香港管治模式愈來愈趨近內地，相信以上提到的情況會繼續加劇。

田北俊指，香港過去三年所發生的一些事情，確實會引起港人對這個地方有不同的想法，例如民主派初選案，大部份被告上庭後未開審先被關押一年多，這確實與香港人過去所了解的法制有很大不同，形容現時的社會狀況，市民只是「敢怒不敢言，放在心中」。

▼民主派初選案 眾被告面臨國安法審訊▼



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另一個宇宙下的香港：政改通過 修例風波可避免

基於港人的期許與中央意願無法調和，衍生後來眾多的政治矛盾。而田北俊認為，25年間香港與內地錯失了許多互相拉近距離的機會，其中最令他感到可惜的一役，在於2015年6月18日，特首普選政改方案於立法會未能通過。當時建制派因為「等埋發叔」協調失誤拉隊離場，導致方案只得8票支持、28票反對而被否決，田北俊是少數仍留在會議廳內投贊成票的建制派之一。不過他表明對建制派沒什麼好責怪，反正當時沒了民主派的支持，方案肯定過不了。

他續指，當日政改方案正好是中央和港人各讓一步，拉近兩地差距的機會：「要是泛民接受了，2017年就可普選，我剛才所說的『拉近兩地差異』，這就是一個契機。內地希望有把關機制，港人就希望一人一票，這總是個節衷選擇吧？『半杯水』的道理。」他指，當時覺得拉近兩制的機會就這樣錯失，十分可惜，經歷2019年後，更加覺得當日民主派相當不智：「我當時也沒有意識到那麼大件事。」

近年漫威電影（Marvel Studios）開始觸及「多重宇宙」概念，意即一個微小的選擇不同，有機會改變事情走向，創造另一個平行發展的宇宙。

田北俊以此為例，分析「what if」（假如）當日政改通過，事情的走向會是怎樣：「2017年特首有普選——縱使不是完美，起碼有民意授權，當選的不一定是林鄭，可以是曾俊華。阿John（曾俊華）一定不會執意修例去移交陳同佳，有其他很多方法。即使假設修例是北京的旨意，他也懂得向中央say no（提反對意見），表達香港的關注。就算2017年曾俊華入不到閘，林鄭繼續當選，但她背負幾百萬選民的民意，考慮問題的因素肯定不同，會更多站在市民一方。」

「日後普選與否已不再重要」

田北俊指，不能確定當日泛民不接受政改的原因，希望不是受外國勢力影響：「不過我當時和英美領事討論時，他們都支持政改的，行前一步好過沒有。」實際上，當時民主派受到新冒起的本土派、激進派壓力，如新興的領袖如黃之鋒等號召力甚高，泛民倘支持方案隨時萬箭穿心。不過田北俊反駁：「如果（泛民）是因為自己內部鬥爭，怕被年輕人狙擊而不敢支持，那就更加不智，因為那（2015政改）是為香港好。」他指年輕人有活力，但想法一定較天真，不懂現實的政治操作，作為成熟的政黨，有責任頂住壓力作一些艱難的決定。

國家主席習近平近日表示新選舉制度須「長期堅持」，政界關注到是否為政改吹淡風。不過田北俊毫不諱言，指今時今日談政改普選已經無關重要，因為經歷2019年至今種種事件，中央信任特區、半開放選舉制度的日子一去不復返，最大民選成份的區議會隨時消失或結構大幅改變。即使日後遁政改實現《基本法》的普選承諾，演變出來的都會是新選制框架之內的普選，即設政治審查機制、高門檻提名、選委會選民基礎狹窄，總之高安全系數為先，公民參與機會低，與普遍市民理想中的普選有距離：「普選與否已經沒有分別了。（政制）既然開了倒車，可見將來都不會再改了。我就不信（選委會選民基礎）現在八千人，日後會回復到（改制前）二十多萬人。」

連弟弟發言也沒有興趣聽

當然歷史沒有如果，漫威角色如果創造了不能接受的「時間分支」，也會被時間特警捉回。在現時大家經歷的「神聖時間線」中，中央對香港失去信心，民心短期內難以修復，對於即將上任的新政府而言，如果要「開新篇」，總需要收拾過去幾年遺留下來的殘局。

「答案也是一去不返。正如我今年75歲，也不可能回到以前50歲時，滑雪幾秒內衝下山坡，美好的時光是一去不再回來的。」田北俊笑說。

田指，新選舉制度安全系數是高，但副作用是公民參與程度大削，市民不再關心事政，特首欠缺公信力。他打趣指，近年已經少看政治新聞，立法會會議內容都沒有興趣聽，連胞弟田北辰的發言也不例外，因為大局已定。縱橫政壇幾十年的他尚且有這種想法，一般市民更加不在話下。

田北俊續指，在日後「非政治化」的香港，政府絕大部份施政阻力已消失，但市民投入度低，民生政策會遇上另一種困難。「政治領袖不得人心，無論你做什麼政策，市民都會第一時間罵你、不配合你。包括李家超上任後，都會是這種情況。」但與此同時，外界又會質疑為何立法會已經「清一色愛國者」，還是有些事情做不好。「這是兩個層次的問題，第一是你能否做到（解決民生深層次矛盾）；第二是即使你能做到，市民又是否因此就會對政府滿意呢？萬一做不到，又怎麼向市民交代呢？現時政府應該『一天都光晒』，是權力最大的時期了吧？」

對於以上種種「愛國者全面治港」下的施政成敗，田北俊表示現時不會太早下定論：「拭目以待吧。」

本地大孖沙影響力今非昔比 寧低調行事

放眼國際，田北俊認為西方國家遏制中國發展、借香港向中國施壓的格局不會扭轉，站在回歸25年的全球形勢當下，香港人亦沒有選擇，既然管治模式已經率先「融入國家大局」，唯一可以做的就是全力支持中央政府撐住西方國家，尤其美國的鬥爭。

「世界大局正在變化，中國強大起來後，當然認為自身的管治模式是最好，與美式民主有價值上的矛盾，亦不可能讓步。中國現在仍是捱打時期，除非美國內部自亂、盛極而衰，否則之後都會很難打。」甚至某種角度來說，田北俊覺得香港這個「對外窗口」保持表面的開放，對於國家來說不一定是好事，因為既然管治模式與內地接軌，西方國家對付中國時，一定會繼續用香港作為缺口。「其實在外商的眼中，香港與內地其他一線城市已經沒以前那麼大分別，只不過是『最正』的一個內地城市，有山水、有四季。」

他亦透露，在這種本地和國際政治格局下，本地傳統商界亦深深明白，隨著政府步入強勢時期、國家經濟力量繼續上升，自身在香港政治版圖內的角色將會逐漸式微，難以像過去半世紀般對施政有重大影響力，未來寧可低調行事，「一來當中部份人有外國護照，左右做人難；二來現在國家富起來，不用再像改革開放初期般靠港商投資內地，反過來是內地投資香港房地產。以前（前特首）董建華和（長和系前主席）李嘉誠是好朋友，內地的市長見香港富商時，總是親自到機場迎接，但今時不同往日，就算你們走了（撤資），他（政府）都『頂得住』。」

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年輕25歲都不會從政

田北俊自1988年獲委任為前立法局議員後踏入政壇，斷斷續續擔任多屆議員及自由黨主席，直至2016年正式退下來專注生意，前後在政壇活躍近30年。他自問政治生涯已完成歷史任務，做到想做的事，至起碼在其活躍的年代，香港政治矛盾沒浮上水面，國家經濟發展蓬勃，相信當中自己也有出一分力，笑言從政期間「國家好，香港好，我自己身家都膨脹唔少」。

不過他亦深感「一代人做一代事」，回歸初期的政治環境，有空間做「和事佬」，但當今情況已變，「我的角色一向是促進和諧，不想那麼多衝突，願意和所有人打交道。但就算我今日年輕25歲，都不會從政了，現在沒有這種空間。」