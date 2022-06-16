入酒吧今起須持有效快測證明　專家倡安心出行加入快測認証功能

本港昨日（15日）確診個案再度破千宗，港府今日（16日）起收緊酒吧防疫措施，酒吧、酒館、夜店及夜總會顧客，需持24小時內快測陰性結果證明，始可進入。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾在港台《千禧年代》表示，相關做法循復常方向而行，雖然快測的準確度不及核酸測試，惟亦可「篩走」最高風險人士，可助減大規模爆發。

他建議港府可考慮仿效內地做法，於「安心出行」加入快測認証功能；酒吧業界亦可與港府商討，容許於指定範圍設立測試區域或流動檢測站，供顧客在安全環境下進行快測。



▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證明前的蘭桂坊▼



+ 2

他指，按以往做法，若酒吧出現群組爆發，港府均勒令全港酒吧關閉，現時做法相對靈活，亦是循復常而行。他提到，雖然快速測試較核酸測試的準確度差，惟若病毒量高，亦可在快測結果顯示，可有助「篩走」最高風險顧客，可減低大規模爆發風險，「但係點樣操作得好，就值得商榷。」

他表示，快測最大缺憾是需要自行使用，並無專人操作，或難以防止偽造，但得悉有快測品牌已開發手機App及QR Code，可作第三方認證，包括其使用日期。港府可考慮牽頭主導，於「安心出行」加入快測認証功能，內地已有類似做法，實值得探討；另酒吧業界亦可與港府商討，容許於指定範圍設立測試區域或流動檢測站，亦可仿效新加坡，有專人在場監察。

至於有否需要擴展至其他處所例如食肆等，他認為，酒吧屬最高風險處所，「要由酒吧開始做無可厚非」，另可考慮於較高風險的老人院舍試行。