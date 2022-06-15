酒吧周四入場需快測陰性　蘭桂坊店員稱會轉為食肆免跟新規定

本港新冠疫情近日升溫，鑑於近期出現較大規模的中環酒吧群組，政府昨日（14日）宣布，由本周四（16日，明日）開始，顧客進入酒吧、酒館、夜店及夜總會之前，須出示24小時內的快速測試陰性證明圖片。



記者傍晚時分趁着酒吧「Happy Hour」時分到中環蘭桂坊視察，見到德己立街、威靈頓街一帶的酒吧主要為外國客人；而蘇豪區一帶，個別餐飲類別酒吧比較旺。有店員表示，附近一帶的酒吧都持有餐飲牌照，明日只會按餐廳的防控條例營業，即營業至12時，而不會特意檢查顧客有否使用快速測試，直言「少兩個鐘，對呢度啲影響分別唔大」。



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記者傍晚到蘭桂坊視察，剛好遇上中環正下著暴雨的時候，德己立街、威靈頓街大部份酒吧只有一、兩成顧客，主要為外國人。早前曾爆疫的酒吧SHUFFLE所位於的路段的酒吧空空如也。一名食環署職員拿着文件，在德己立街徘徊，時而低頭翻揭文件，並在每間酒吧停頓一兩分鐘離開。

營業少兩小時 酒吧店員指影響不大

至於蘇豪區一帶，一些餐廳類別酒吧比較多顧客。位於士丹頓街的一間酒吧店員表示，明日或轉為餐廳營業，以避免新措施所帶來的不便。他續說，因應前幾波疫情政府對酒吧的限制，附近的酒吧後來都申請了餐廳牌照，按照餐廳類別的防控規定營業，雖然時間只能到凌晨12時，但毋須特意檢查顧客晬否有快速測試。而按照餐廳類別的防控規定，營業時間只能到凌晨12時，他說：「少兩個鐘，對呢度啲影響分別唔大。」

另外有酒吧顧客王先生表示，今日碰巧朋友今晚見面，雖然不是為了趕着「快測前的最後一晚」暢飲，但表明之後應該為避免麻煩而不選擇到酒吧消遣。他又質疑相關措施將會如何執行，「我應該點樣證明、畀嗰嚿嘢（快測結果）你（酒吧店員）呢？」

酒吧顧客王先生指，為避免事前預備快速測試，不會選擇到酒吧。（廖雁雄攝）

食物環境衞生署今晚表示，酒吧、酒館及夜店、夜總會的顧客明日上午5時起，在進入有關處所前必須出示過去24小時內進行快速抗原測試所得的陰性結果證明，發言人提醒有關負責人及顧客留意及遵從新規定及其他適用的防疫規例及限制。新規定並不適用於不會進入餐飲處所內的酒吧／酒館範圍的顧客。