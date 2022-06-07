男子喊煽動口號囚5年9月　認為判刑過重　上訴庭稱需考慮9月判

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，多次在公眾場合叫喊「武裝起義」等口號，又接受網媒訪問宣揚香港獨立，被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判入獄5年9個月。他不服判刑提出上訴，馬的代表律師今（7日）在上訴庭指案情不重，馬的言論只屬個人取態，不涉危害國家安全，但原審法官陳廣池卻指馬透過示威「刷存在感」，放入了主觀元素，認為並不妥當。上訴庭三名法官稱這是首宗涉煽惑言論的案件，需時考慮，把案押後至9月5日裁決。



原審官指情節嚴重須囚5年以上

上訴人馬俊文，被控煽動他人分裂國家罪，指他在2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。原審法官陳廣池指本案情節嚴重，根據《港區國安法》第21條中，「情節嚴重」即判5年以上、10 年以下刑期。

辯方指口號空泛少人附和

代表馬的資深大律師蔡維邦卻認為本案的情節相對較輕，馬雖然20次犯案，部份口號如「武裝起義」屬比較嚴重，但該些口號只是流於空泛，現場亦沒有什麼人附和，蔡說：「(馬)喊到喉都沙，只有一、兩個人駁落去。」馬亦只是接受網上媒體的訪問，該些並非主流傳媒，其影響有限。

求情信不足以評論重犯風險

對於陳官指馬沒有悔意，蔡強調馬是否有悔意屬案發後的事，不會加劇煽動效果。馬在求情信中表達沒有悔意，不代表其重犯機會高。惟法官彭寶琴質疑，馬在信中的立場，不是一個客觀因素考慮其重犯風險？蔡回應指，只考慮一封求情信，不足以指馬重犯機會高。

陳官判刑時放入主觀元素

蔡又指，陳官考慮判刑的因素中，有部份非客觀分析，又指那些言論是馬的個人取態，亦無危害國安，如陳官指馬透過示威是「刷存在感」，判刑時放入此主觀元素，並不妥當。

控方指挑選7.21等特定日子犯案

代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行則指，馬在3個月內20次犯案，其中至少5次在警方保釋期間干犯。馬更是有組織挑選日子和地點，如因應7.21事件，他於21日到元朗犯案。

利用學校平台把訊息滲透至社區

除了叫口號，馬亦在社交媒體等煽動他人分裂國家。他利用學校作平台把訊息滲透至社區，亦著他人用武力分裂國家。周天行強調，本案屬情節嚴重。

法官潘兆初指，本案是第一宗由上訴庭處理的《港區國安法》判刑案件，有其重要性，需要時間考慮，因此押後至9月5日以書面頒佈裁定。

案件編號：CACC272/2021