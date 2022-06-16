消費券｜BoC Pay推加碼優惠搶客　$1999買iPhone13、轉會再送$100

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】近日多間支付平台相繼公布優惠詳情，中銀香港旗下的BoC Pay今日（16日）亦公布再加碼，用戶若選用BoC Pay領取消費券，可賺取100元「轉會現金賞」，更能以低至3折至半價的價格，購買iPhone 13、PS5及Switch等電子產品。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

市民轉會送100元現金賞

登記使用 BoC Pay領取消費券的用戶，即可獲「勁賞．友得搶」消費券優惠。用戶在「友和YOHO」，便能以3折即1,999元，購買iPhone 13；購買PS5只需半價1,999元；以及購買Switch可獲37折，即999元。

領券用戶亦可享100元「轉會現金賞」。若用戶於6月30日前下載，並以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可獲68元迎新獎賞。

▼中銀香港BoC Pay找姚焯菲拍廣告推廣▼



+ 2

每成功推薦一人登記及綁定送20元

同時，用戶於6月 30日，每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，更可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。

此外，用戶亦可於全港支援BoC Pay及銀聯「雲閃付」二維碼的7萬個本地網上和實體商戶網點消費，享有逾15,000元商戶優惠。

▼中銀香港BoC Pay登記消費券步驟一覽▼



BoC Pay提醒，合資格市民只需於6月23日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」，開設消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府登記平台（按此）完成申請，其後用戶將收到政府的短訊通知，最快8月7日可獲發首期消費券

▼中銀香港BoC Pay優惠一覽▼

