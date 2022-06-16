消費券｜WeChat Pay送$30及5次抽獎　認同專才取半額：他們有貢獻

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】多間支付平台相繼公布優惠詳情，WeChat Pay HK今日（16日）亦公布有關詳情，領券用戶可獲30元「加碼消費券」及5次抽獎機會，新用戶亦有50元商戶指定商戶現金券。



政府早前宣布，經不同計劃來港的專才、專業人士、企業家、來港升學等人士，可獲半額消費券。WeChat Pay HK表示，他們為本港帶來貢獻，有資格領取消費券，並估計部份人或經常使用微信支付，因此提醒他們可將內地錢包轉換成香港地區。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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1. 登記領券獲30元獎賞及5次抽獎

由即日起至8月6日，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲30元加碼消費券及抽獎機會1次。若用戶選用WeChat Pay HK登記消費券，可再獲抽獎機會4次。

扭蛋抽獎獎品包括︰最高88元加碼消費券、3元至10元不等的加碼消費券、10元至50元的商戶專屬電子現金券。

2. 成功綁定富融銀行再送200元獎賞

任何用戶於6月23日至8月6日，首次於WeChat Pay HK成功綁定富融銀行個人賬戶，可獲額外200元加碼消費券，以及額外200 WeFun回贈 （1WeFun等於1元）。至於現於WeChat Pay HK綁定富融個人賬戶者，則有機會獲額外30元「加碼消費券」。名額有限，先到先得。

此外，富融用戶平日以WeChat Pay HK消費，不論是否使用消費券，均可賺取消費金額8%的WeFun回贈；每位用戶於推廣期內消費，更賺取上限100 WeFun回贈。

3. 聯同新地及信和共8間商場推「消費祭四重賞」

由6月18日至7月10日，逢週末及公眾假期，新鴻基地產及信和集團旗下八大商場均推出「消費祭四重賞」，包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門V city及元朗YOHO MALL形點。

4. 新用戶輸入迎新碼送50元商戶現金券

即日起至7月31日，WeChat Pay HK全新用戶，只要輸入指定商場迎新碼，即賞50元指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。

5. 升級「日行一善」慈善活動

WeChat Pay HK及騰訊基金升級「日行一善」慈善活動。除了去年的受惠機構「惜食堂」外，新加入「香港單親協會」及「鄰舍輔導會」。

由即日起至12月31日期間，所有用戶每日完成首筆消費，無論交易是否使用政府消費券，均可得到一個公益印花，並可於當日捐贈。騰訊基金會於活動結束後，根據公益印花的總數量捐款，最高達300萬元。

來港專才獲半額消費券 騰訊︰估計部份經常用微信支付

對於政府今次放寬領取消費券的人士，即資格成為永久性居民，包括經不同計劃來港的專才、專業人士、企業家、來港升學等人士，可獲得半額消費券。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，感謝政府放寬範疇，指香港為包容人才的社會，認為他們為本港帶來貢獻，有資格領取消費券。他亦估計他們部份經常使用微信支付，相信有理由兼用微信錢包，因此提醒他們可透過公眾號的教學，將內地錢包轉換成香港地區。

WeChat Pay HK首次邀請陶大宇成為代言人。（WeChat Pay HK圖片）

一視同仁不設轉會優惠 邀陶大宇代言因「大家非常鍾意」

洪續指，並無估計新一輪消費券的選用率，但相信不同的優惠能吸引市民選用。被問到會否推出「轉會」優惠，他強調希望對新用戶及舊用戶一視同仁，給用戶安全及公平的支付體驗。

此外，WeChat Pay HK首次邀請陶大宇成為代言人。洪表示，由於用戶的類型不一，包括本地及來港生活，但他認為「陶大宇係大家非常之鍾意嘅TVB偶像」，希望他的溫暖及快樂能分享給市民，一同提振本港經濟。

WeChat Pay HK指， 截至今年四月底，其註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港超過15萬間本地商戶，可用於乘搭港鐵、網購等，亦加入更多服務，例如繳付物業管理費等。