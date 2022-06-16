單日確診過千宗　歐家榮料將維持一段時間︰唔希望爆炸性上升

本港單日確診數字重上千位數，今日（16日）單單本地確診已達1,085宗，連同輸入個案則有1,179宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，預料未來一段時間確診宗數會維持現時水平，因社交距離措施陸續放寬、社會大致開始復常，稱情況在預期之內，但會密切注視相關情況對醫療系統的影響，「都唔希望有爆炸性上升，𠵱家暫時睇唔到呢樣嘢。」

另外，食衞局早前宣布，若確診者與家人需要共用睡房或廁所，需前往指定設施隔離。歐家榮稱，防護中心會更改網上問卷有關洗手間的問題，若家中不能安排確診者使用專用洗手間，患者被安排前去隔離設施隔離。他強調，防護中心會按呈報居住地址加強評估核實，懷疑有虛假資料，就會有適當跟進及執法。



歐家榮表示，現時本地感染個案數字逐步上升，今日已過1,000宗，預計未來一段時間會維持現在水平。他解釋，因社會開始復常生活，社交距離措施亦陸續放寬，市民較多外出及到食肆用餐。另一方面社會仍存在個案，故感染數字自然會上升，並指情況屬預期之內，會密切注視，暫看不到個案數字爆炸性上升。

歐︰確診數字相較第五波高峰仍屬低水平

歐又說，雖然目前確診數字有上升，但整體個案數字相較第五波高峰，仍處於較低水平。當局會注視對醫療系統影響，包括入院率、死亡率、患者轉入深切治療部的情況，現時則大致平穩。他稱，若確診數字再增加，該些數字亦有機會上升，故提醒市民現時雖然逐步復常，仍要注意戴口罩、做檢測及做好個人衞生。

確診者網上問卷今更新 居所未能為患者安排專用廁所需送隔離中心

此外，食衞局在6月14日公布，確診者如要共用睡房或廁所，則會被安排前往指定設施隔離，避免家居感染風險。歐家榮表示，衞生防護中心今日已更新網上問卷相關問題，以協助評估是否適合隔離，涉及洗手間的問題將改為「家中可不可以安排確診人士專用洗手間」，若答案是不可以，患者則會被安排前往隔離設施。

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歐家榮解釋，衞生防護中心一直用分層分流方法，評估個案是否要檢疫，如個案家中有獨立房及獨立廁所，本身非高危人士，病情惡化可及時自行求醫及發現，家人亦無高風險人士，一般仍可家居隔離。他指出，之前問卷在問及共用廁所時，如家中未有供患者專用廁所，但可做到用完即清潔，仍可居家隔離，惟現時則改為如無患者專用廁所，便需去隔離中心。

歐家榮：按地址做評估 將跟進虛報情況

至於如何跟進虛假情報，是否公屋即代表必共用廁所？他補充，除用網上問卷收隻資料外，當局亦會透過電話調查，若特別留意到一些地址、評估後認為只有一個廁所，則會作進一步了解，例如快測陽性個案現時會安排承辦商上門收集核酸檢測樣本。若期間發現其居所只有一個廁所，則會安排個案隔離。他重申，希望市民如實申報，假如懷疑有虛報，會有執法或跟進工作。

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