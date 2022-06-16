多間院舍爆疫　消息：社署籌備體育館重設暫託中心　一周內可重開

新冠病毒單日確診個案重上千宗水平，疫情已波及老人院及殘疾人士院舍，昨日多達四間院舍爆疫。據了解，為免再出現第五波疫情初期院舍病人逼爆醫院急症室而出現等到死情況，社會福利署已着手準備重開暫託中心方案，一旦大爆疫，可利用康文署的體育館，供院友入住隔離和治療，署方已與之前營辦暫託中心的非政府機構和私家醫院聯絡，在有需要時可在一星期內重開，務求走在疫情之前。



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4院舍昨呈報爆疫 10院友和4員工確診

隨着疫情反彈，陸續有院舍出現工作人員和院友確診。衞生署昨日（15日）在疫情記者會公布，收到4宗院舍報告爆發疫情，是疫情反彈後單日最多一日，涉及兩間殘疾院舍和兩間老人院，一共10位院友和四名員工。在13及14日各只有一宗院舍呈報個案。

其中深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院一名護理員檢測呈陽性，在6月12日發病，之前一日有上班，三位院友列密切接觸者；葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院有兩名同層護理員檢測呈陽性，66名院友要送往檢疫；薄扶林耆康會何善衡夫人敬老院一名護理員檢測呈陽性，五名院友列密切接觸者。

位於觀塘啟能綜合康復服務大樓6樓的觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍情況嚴重，有10名院友確診，全送入醫院或社區隔離設施治療，暫無員工染疫；院內其餘30多名院友送往社署在亞洲國際博覽館的臨時檢疫中心檢疫。

設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用至上月中。（政府新聞網圖片）

社署目前只餘亞博臨時檢疫中心運作

社署早前因應疫情緩和，暫託中心逐一停止運作，署方在5月14日將彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館，交還予康樂及文化事務署；位於啟德郵輪碼頭內的啟德暫託中心也於5月底結束營運，剩下設於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的臨時檢疫中心／暫託中心會繼續運作，服務來自院舍的長者及殘疾人士。

截至6月12日上午9時，亞博臨時檢疫中心共有90人入住，連同過去三日需要檢疫院友，推算有超過200人。

社署聯絡營辦暫託中心機構 可一周內重開

消息指，社署有鑑於近日疫情反彈，已着與相關部門及機構，研判利用康文署的場館重設暫託中心，以備爆疫的院舍院友入住檢疫，以及隔離和治療，避免再出現湧到公立醫院而再次爆煲。據了解，署方已跟之前營辦暫託中心的非政府機構和私家醫院聯絡，在有需要時，可在一星期內陸續重開暫託中心，安排院友入住。

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