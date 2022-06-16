疫情｜連續兩日確診破千　富榮花園迦南幼稚園K1班3人染疫須停課

疫情持續擴散，本港今日（16日）公布新增1,179宗新冠病毒陽性個案，較昨日再增超過100宗，連日兩日錄得破千宗確診。衞生署衞生防護中心公布，富榮花園迦南幼稚園再增一班別失守，已建議停課至下周四（23日）；而觀塘「基督教家庭服務中心尚真家舍」亦在多兩名院友及一名員工染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，市民生活逐漸復常，預期未來一段時間確診宗數會維持現在水平。



▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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衛生防護中心公布新增1,179宗陽性個案，其中1085宗屬本地感染，另有94宗輸入個案。在學校個案方面，昨日下午至今早共呈報113宗確診，涉及103間學校，包括83名學生及30名教職員，其中38間學校在過去一周出現兩宗或以上個案。

早前曾出現傳播的富榮花園迦南幼稚園，K1 NA班至今累計共出現三宗個案，該班共有29名學生，基於風險評估已建議停課至6月23日，該校早前另有兩班（PN BLUE有一宗及PN YELLOW有兩宗）亦出現群組個案。歐家榮表示，最新出現個案的班房，與早前兩班無集體活動，學生亦無共用設施，但早前染疫的教師亦曾教授該班房的學生，其他班別亦有散發零星個案，暫時未發現班與班之間出現跨班別的傳播或大爆發，學校須加強清潔消毒。

富榮花園迦南幼稚園的K1 NA班至今累計出現三宗個案。（校網圖片）

觀塘尚真家舍多2院友1員工中招 全院撤至亞博館

在院舍個案方面，位於觀塘啟能綜合康復服務大樓6樓的基督教家庭服務中心尚真家舍，昨公布有10名院友染疫。歐家榮表示，未感染的院友已撤離到亞博館接受檢疫，其中兩名院友發現陽性；另再有一名員工中招，曾照顧染疫院友，亦負責運送院友前往隔離設施，期間有佩戴口罩及穿保護衣，但不排除接觸時中招，餘下23名員工暫時檢測陰性。

衞生署歐家榮：社區個案升幅明顯 反映社區有一定傳播

歐家榮表示，社區個案已出現明顯升幅，反映社區有一定傳播鏈，院舍員工有感染風險，在工作期間有機會再傳給院友，故評估院舍出現爆發風險正逐步增加，故已要求所有院舍員工及院友每日快測，當發現新個案，可盡快發現及作出防控措施、移離患者，密切接觸者則送往檢疫，亦建議員工如出現病徵，即使快測呈陰性，仍建議再做核酸檢測。

中環酒吧Racks City及FLM各增一名客人中招

至於早前爆疫的酒吧群組，Racks City再多一名顧客中招，群組累計增至24宗；而FLM亦新增多一名顧客染疫，累計個案增至34宗，包括31名顧客及3名職員。歐表示，上述兩間酒吧分別涉及80多名及122名顧客，大部分已做核酸檢測，但仍有少量客人未有檢測記錄，會再發強檢令，估計這兩個酒吧群組爆發情況已接近尾聲。

早前公布先後有房務員及清潔工染疫的檢疫酒店麗豪航天城酒店，歐家榮表示，首兩名中招患者（即房務員及清潔工）基因排序一直，均屬BA.5，第三宗個案則暫時未有結果，但因與清潔工屬密切接觸者，料基因排序相同。他又指，就該酒店相關時段找到的BA.5個案進行基因排序，但找不到與房務員一致個案，但當時亦有個案經快測發現陽性，故沒有核酸樣本進行基因分析，估計首宗個案是接觸檢疫患者，感染後再傳染給其他同事。他續指，該酒店所有員工已做兩次核酸檢測，暫未見有新個案。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



此外，被問及醫管局是否發出指引，禁止員工之間聚餐，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業回應指，透過內部防疫快訊建議員工切勿安排聚餐及保持社交距離，因擔心一旦集體感染或成為密切接觸者，有機會影響部門運作。他指，近期發現兩事件與聚餐有關，導致同一部門或學科造成人手問題，最終透過內部調配才令服務不受影響，如發現違規會嚴肅處理。

他重申，醫護天職是照顧病人，社會亦對他們有較高期望，再次呼籲員工疫情期間，尤其避免同部門的聚餐活動，飲食時也避免交談，減低感染風險。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

