疫情．6.17｜連續三日過千宗　林鄭月娥急開記者會促避免宴會

本港今日（17日）新增1014宗本地確診，輸入個案131宗，累計確診1145宗。多一宗死亡個案，學校呈報145宗。新變種病毒分支BA.2.12.1增19宗個案，18宗為本地確診，包括培正中學田徑隊一名學生的家庭成員染疫。另外，警方反恐部門爆疫，20人確診，患者已隔離，家人需檢疫。



行政長官林鄭月娥今日在記者會上表示，今日確診個案都會過千宗，過去兩日香港每日陽性個案超過1000宗，似乎疫情有反彈跡象，今早在政府內部舉行跨部門會議，包括醫管局行政總裁高拔陞。現時每日上升因出現群組，包括餐廳及酒吧，上月衞生防護中心展開追蹤，希望盡快切斷傳播，社區不要出現大型爆發。



本港連續兩日確診數字突破1000宗水平，酒吧群組持續有新個案，由於疫情反彈，與立法會有關確診個案亦有增加趨勢，更有兩位議員染疫，立法會秘書處今日（17日）通知，立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴，



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月16日最新數字平均升至2.0523，上限更達3.69。（港大醫學院圖片）

▼6月17日強制檢測公告▼



▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



【21:40】食衞局公布強制檢測公告，有40處納入名單中，受檢人士需於明日或後日（18或19日）前往進行核酸檢測。

名單中有九間食肆，包括：屯門 V city老虎冰室、上水寶石湖邨百份百餐廳 、上水彩園邨彩園廣場龍宴酒家、紅磡海逸坊UCC Vienna Café、長沙灣廣場盈暉海鮮酒家、尖沙咀星光大道Wildfire Pizzabar、元朗又新街功夫點心、洪水橋洪堤路德福海鮮酒家、牛池灣新志興至尊燒鵝大王。

何文田佛光街與常樂街交界處工地也納入強檢名單，於6月8日至13日期間曾身處超過一小時人士，均需接受檢測。

上榜大廈有30幢，當中29幢因有居民染疫而納入強檢名單，部分包括：尖沙咀擎天半島5座、大角咀港灣豪庭2座、龍城天寰天海匯3座、 馬鞍山新港城海濤居1座、柴灣藍灣半島 8 座、長沙灣泓景臺 1 座、 紅磡海逸豪園 4 座等。

馬鞍山耀安邨耀欣樓污水樣本檢測呈陽性，在6月11至17日曾身處超過兩小時人士，均需接受檢測。

▼6月17日強制檢測公告▼



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【20:56】疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（17日）更新香港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由現時三星期，延長至八星期，以減少患心肌炎風險。

由下周三（22日）上午9時起，相關人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統，選取接種第一劑復必泰疫苗八星期後的預約時段；已預約接種第二劑復必泰疫苗的市民，可先行取消有關預約，或於稍後時間透過專題網站更改預約時段，預約在接種第一劑復必泰疫苗後八星期的時段，以接種第二劑疫苗。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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【20:24】政府（17日）更新確診大廈名單，新增377幢大廈新上榜，當中元朗區佔35幢為全港最多，區內住宅Wetland Seasons Park 21座、Yoho Town 3座及加州豪園納栢徑等均有上榜；另外沙田與觀塘區分別新增33及30幢緊隨其後。上榜住宅當中亦包括不少私人住宅，包括寶翠園1座、曉峯閣帝景臺及翠錦園等。

【18:47】教育局公布，維持現行學校每天進行病快速抗原測試安排至本學年完結，以減低病毒在校園傳播的風險。教育局特別提醒學校，由於除下口罩活動會構成更大病毒傳播風險，學校不應安排非必要的聚餐活動，亦應提醒教職員及學生避免出席聚餐活動，以減低教職員及學生受感染的風險。

教育局同時指，在學校舉辦畢業禮方面，教育局指就中小學而言，若要進行表演活動，學校「只可」安排已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生參與須除下口罩的表演活動，有關安排與該局5月19日更新的指引，學校「可」安排已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗並超過十四天的學生參與須除下口罩的表演活動不同。

至於幼稚園的學生，教育局指由於他們自理能力較低，即使已接種疫苗，不宜進行一些不佩戴口罩的活動。

【18:05】民航處指，民航處處長廖志勇一位同住家人確診，廖及其他同住家人的檢測結果均為陰性，而該確診家人現已前往隔離設施，廖志勇及其餘家人正按衞生防護中心指引進行家居檢疫，在檢疫期間，廖志勇會在家工作。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【17:47】聯合科學委員會聯同專家顧問團，審視了接種復必泰疫苗後出現心肌炎情況，知悉更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，可產生的免疫反應會較佳，出現心肌炎或心包炎的風險亦較低。考慮到本港情況、世界衞生組織更新建議和海外目前做法，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議18至59歲人士，接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由三星期延長至八星期。目前海外有兩款疫苗用於預防猴痘，分別為第二代天花疫苗及第三代疫苗。另外，不建議大規模接種猴痘疫苗，亦不建議採用第一代或第二代天花疫苗以預防猴痘。

【17:40】衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，被指為世衞等三個國際及海外衞生組織，提供總值逾420萬元的結核藥物測試及其他服務時，被廉正公署拘控。他早前承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪等，案件今（17日）在區域法院判刑，區域法院暫委法官勞潔儀斥被告身居要職卻以權謀私，犯案期更接近9年，行為嚴重違反誠信，考慮到被告認罪、良好品格、多年來服務社會，加上控方就案件索取法律意見時有延誤的情況，酌情減刑，判他就其6罪判囚2年7個月。

被告甘啟文(右)是衞生防護中心前顧問醫生。(陳家怡攝)

【17:05】上水清河邨清頌樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（18日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:03】本港新冠肺炎疫情反覆，各區亦出現確診個案。政府今日（17日）公布，屯門、鴨脷洲及葵青十個屋邨和屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當中包括龍門居、海怡半島及新葵芳花園等。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

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【16:58】警方反恐部門爆疫，歐家榮醫生表示，20人的部門確診陽性，患者已隔離，家人檢疫，同事要檢測，暫不要返工，場所及工作地點已消毒。屬一個內部的部門，公眾不會去到，會與警方溝通。

【16:46】歐家榮醫生表示，酒吧Racks City及FLM群組已完成病毒基因分析，發現與先前三間包括The Iron Fairies & Co、Shuffle及LINQ的病毒基因排序相同。

【16:44】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，佛光街地盤有三宗新個案，包括兩名隧道剷泥機操作員及一名主管，先前有4宗個案同一組別，這個地盤累計7宗確診，全部已打針，均屬輕症，1宗無徵狀，6月10日至14日發病，全部在地底工作，用地底下面的貨櫃做休息室，地盤約有100人在地底工作，今日會發出強檢公告，要做核酸檢測，並會實地視察了解如何改善，現時地盤暫時停工。

歐家榮表示五個酒吧群組的病毒基因相同。右為李立業。

【16:37】

--觀塘家庭服務中心尚真家社爆發，增多2宗個案，涉亞博正接受檢疫的院友，爆發共涉及14院友及1員工。

--中華基督教會桂華山中學︰5W班有4宗個案

--元朗香港青年協會李兆基書院：中一英文班，共有2學生1教師感染

-粉嶺官立中學：1B班的15名同學中有2人感染

--大埔港九街坊婦女會孫方中小學：6D班2學生1老師感染

【16:27】不少準媽媽對接種新冠疫苗感猶豫，害怕疫苗對嬰兒有不良影響。中文大學醫學院一項與西班牙研究人員合作的最新研究，評估新冠病毒中和抗體在母乳的水平及活性隨時間所產生的變化。結果發現完成接種疫苗的女性，存在於母乳中的抗體會於接種第一劑疫苗後五至六個月消失，接種疫苗加強劑有助再度激發新冠抗體，為幼嬰提供保護。研究結果已於醫學期刊《Ultrasound in Obstetrics & Gynecology》刊登。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授（左）及臨床講師梁曉如醫生均指，媽媽打第三針可提升母乳的新冠病毒抗體。

【15:03】林鄭月娥表示，根據專家評估，隨著更多社交活動，個案稍為上升係預期之內，不會去到新一波疫情爆發。開始見到個案上升，但17個群組已經停，只剩4個仍有新個案，這時間處理公共衛生需要明知是預期內，亦不是嚴重情況，入院少，有應對能力，無論口服藥，備用設施都就位，考慮經濟、社會需要，包括市民接受程度及期盼，不認為要用法律收緊，因法律收緊是強制性，是有後果。如果法律規定不可以跨家庭聚會，是會犯法，現時遠遠未去到此種程度，只係作呼籲，尤其跨家庭除口罩活動風險高好多。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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【14:54】林鄭月娥表示，兩日後是父親節，呼籲希望減少跨家庭聚會，脫口罩飲食更需加倍小心。既然這麼多工作涉及加強快測，證明該市民沒有受感染，政府由現時開始將廣泛免費派檢測包。長者已派了2個月，免費派過千萬包，本來本月底結束，但將繼續派發，無結束日直至疫情結束，亦會加大派發，包括物業管理、地盤，通過社團舉辦的特區25周年活動，一般不會除口罩，進入場所參加者要做快測，有關團體可向部門提出要求，會派快測包予主辦機構。

【14:49】林鄭月娥表示，社署已找到有一間院舍可做逆檢疫安排，如有大型爆發，或好多密切接觸者，與其將院友搬離檢疫，反而將不是密切接觸者或確診者搬去另一間院舍，早前都用過。另外，加強院友保護要靠員工勤檢測，親人探望都有嚴格要求，員工目前打兩針，稍後提升至三針，即使已經完成打針，每日亦做快測返工，亦加多一個檢測要求，需每兩周做核酸。

【14:46】林鄭月娥表示，堅持一定會盡量保障保持學生返學，所以學校要繼續落實復課後每日快測安排，直到2021-22年學年結束，即大概到8月中，凡教職員及學生返校園都要快測，亦呼籲除學校活動，學生因謝師宴、慶功宴而出外都要減少，因食飯會除口罩、傾計，有群組都是因此引起，所以保障學生上堂大前提，呼籲減少校外食飯活動。

林鄭月娥表示學校每日快測措施需維持至8月中學期結束。左為羅致光、右為陳肇始。(馬煒傑攝)

【14:42】政長官林鄭月娥表示，現時住院人數今早為442人。新冠患者定義，即第一次核酸陽性，在最近28日內，都會視為新冠患者，但現實上好多入院檢測陽性，即28日內，可能好多是「水尾」，可能其他原因入院，新冠病毒已好低。定義都視為新冠病人。究竟現時住院新冠患者幾多需要隔離，即仍有傳播力、有傳播其他人風險，往往少於一半。442人使用隔離病床、第一線第二線，或北大嶼山醫院的病床，換句話說有一半人在醫院普通病房，因病毒量低，不足有感染風險。重症方面，危殆醫院個案22人，入深切治療有3，現時每日陽性破千，大家好關注，但其實整體感染未至於影響到醫院工作量，或為醫院構成嚴重壓力。

【11:58】立法會秘書處向議員發電郵，指由於疫情反彈，與立法會有關的確診個案亦有增加趨勢，最近亦有兩位議員染疫，現階段在綜合大樓舉行大型聚會難免會增加疫情擴散的風險。立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，為審慎起見，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴。

【11:57】【檢疫酒店八月/第八輪檢疫酒店/檢疫酒店預訂/檢疫酒店價錢】第七輪指定檢疫酒店將於7月31日完結。政府公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，於8月1日至10月31日營運。首批名單共62間酒店，全為第七輪正營運中的酒店，可提供約23,000個房間。至於其他已遞交申請的酒店，政府正審批中。【附名單】

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼



【10:53】本港新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破千宗。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（17日）表示，相信有關水平會持續一段時間，並有可能會緩緩上升。他認為關鍵是變異病毒株在社會流轉情況，加上部份於第五波已感染的巿民，抗體水平會下降，有機會再感染，而社交距離措施放寬，巿民亦有所鬆懈。

【09:59】沙田駿景園第二座今早完成圍封強檢，其間527人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。

【09:59】本港新冠肺炎疫情反覆，酒吧出現多宗確診個案。政府要求市民入酒吧前須出示24小時內的快速檢測，對於不少酒吧負責人擔心難以核實，食物環境衞生署署長楊碧筠今早（17日）在電台節目表示，現時餐廳等員工亦要定期進行快速檢測，檢測棒上亦要寫姓名、檢測日期及時間，故執法人員有經驗去判斷填寫資料是否屬實。她又強調，法例只要求負責人作盡職檢查，執法人員會考慮是否已檢查客人資料。

【08:33】屯門美樂花園第一座今早完成圍封強檢，其間679人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案。

【07:30】一次偶然乘坐小型飛機的經驗，感受到在空中自由飛行的感覺，令當時仍是中學生的Oscar立志成為機師。喜歡飛行、有機師夢的亦不止他，還有兩位以往修讀香港大學附屬學院航空及飛行高級文憑課程的同學Vanessa及Nick。三人去年從學院畢業，分別升讀到香港科技大學及香港理工大學，繼續修讀航空相關課程，朝機師夢進發。

新冠疫情雖已持續逾兩年，香港航空業備受打擊，更有航空公司在疫情期間大規模裁員，機場冷清清的畫面彷彿已是常態，但這班懷著機師夢的大學生仍然相信：「即使呢段疫情(期間)，大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇⋯⋯航空業係一定會復甦。」

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【07:00】醫管局自去年10月開始推出公私營協作計劃，縮短專科門診新症輪候時間。醫管局指，與私營機構合作引入「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科病人到社區私家診所覆診，以騰出處理舊症的名額，現時約有600名私家醫生參與。

【06:00】由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。

換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要比香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」

▼西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀訪問▼



▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

