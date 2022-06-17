復必泰︱首針與第二針間隔延至8周　市民可於22日起重新預約

疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（17日）更新香港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由現時三星期，延長至八星期，以減少患心肌炎風險。



由下周三（22日）上午9時起，相關人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統，選取接種第一劑復必泰疫苗八星期後的預約時段；已預約接種第二劑復必泰疫苗的市民，可先行取消有關預約，或於稍後時間透過專題網站更改預約時段，預約在接種第一劑復必泰疫苗後八星期的時段，以接種第二劑疫苗。



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間隔延長增免疫反應 減心肌炎風險

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會更新香港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，審視了接種復必泰疫苗後出現心肌炎的情況，知悉更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，可產生的免疫反應會較佳，而出現心肌炎及或心包炎的風險亦較低。

科學委員會建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由三星期延長至八星期，以減少患心肌炎風險。（黃偉倫攝/資料圖片）

已預約打第二針可先行取消 下周三再重新預約

因應專家的最新建議，政府今日籲請18至59歲人士留意接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距時間，已由相隔三星期延長至八星期。由6月22日上午9時起，相關人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統，選取接種第一劑復必泰疫苗八星期後的預約時段。

若市民已預約接種第二劑復必泰疫苗，可先行取消有關預約，或於稍後時間透過專題網站更改預約時段，預約在接種第一劑復必泰疫苗後八星期的時段，以接種第二劑疫苗；若個別人士有特別需要，經考慮個人風險及益處和在知情同意下，亦可選擇在接種第一劑疫苗後，縮短至不少於三星期接種第二劑復必泰疫苗。