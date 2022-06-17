復必泰｜科學委員會倡首針與第二針間距延至8周：心肌炎風險較低

衞生防護中心轄下的科學委員會及聯合科學委員會今日（17日）表示，建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由三星期延長至八星期。個別人士經考慮個人風險及益處，並在知情同意下，該間距可縮短至不少於三星期。其他群組的建議接種時間則維持不變。



聯合科學委員會亦建議為曾接觸猴痘個案的人士接種合適的第三代疫苗，作為暴露後的預防性治療，最理想是於首次暴露的四日內接種以防止病發。



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衞生防護中心轄下的科學委員會及聯合科學委員會昨日進行網上會議，討論香港接種復必泰疫苗和猴痘疫苗的事宜，並於今日發表暫擬共識建議。

經考慮風險及益處 個別人士間距可縮短至不少於三星期

專家審視了接種復必泰疫苗後出現心肌炎的情況，知悉更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，產生的免疫反應較佳，而出現心肌炎風險亦較低。因此建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由三星期延長至八星期。個別人士經考慮個人風險及益處，並在知情同意下，該間距可縮短至不少於三星期。其他群組的建議接種時間則維持不變。

衞生防護中心轄下的科學委員會及聯合科學委員會今日（17日）表示，建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由三星期延長至八星期。（資料圖片＼梁鵬威攝）

會上亦討論猴痘疫苗的應用，專家知悉本港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案，但一些猴痘流行和非流行的國家已錄得人類感染猴痘確診個案，病毒亦可能會進一步擴散。

目前海外有兩款疫苗用於預防猴痘，分別為第二代天花疫苗及第三代疫苗。聯合科學委員會審視了最新科學實證、世衞及海外衞生當局的建議和本地情況，並不建議大規模接種猴痘疫苗。專家亦不建議採用第一代或第二代天花疫苗以預防猴痘。

可考慮為照顧猴痘病人醫護接種猴痘疫苗 委員會：視乎疫苗供應情況

聯合科學委員會建議視乎猴痘疫苗的供應情況，考慮為部份高風險群組，例如負責照顧猴痘確診病人的醫護人員和處理動物傳染痘病毒的實驗室人員等，接種合適的第三代疫苗，作為暴露後的預防性治療。最理想是於首次暴露的四日內（如沒有出現病徵，則可於14日內）接種以防止病發。

委員會建議，接種猴痘疫苗所需的劑數、間距和禁忌症應跟從製造商的建議。原則上，曾接種天花疫苗的人士再接種一劑猴痘疫苗已足夠。如情況許可，應於接種信使核糖核酸新冠疫苗前後最少相隔四星期才接種猴痘疫苗。