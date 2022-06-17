強制檢測︱40處所上榜食肆佔9　星光大道Wildfire Pizzabar上榜

食物及衞生局今晚（17日）公布最新強制檢測公告，共有40個處所上榜。當中有29幢住宅及9個食肆因曾有確診者到訪而被納入公告，食肆包括尖沙咀星光大道Wildfire Pizzabar、屯門V city老虎冰室及牛池灣新志興至尊燒鵝大王；上榜住宅中包括不少中產住宅，包括紅磡海逸豪園4座、柴灣藍灣半島8座及元朗朗逸豪園6座等。



另外，累計有7宗確診個案的何文田佛光街與常樂街交界處的工地亦在名單當中，而馬鞍山耀安邨耀欣樓則因為污水樣本陽性，同樣被納入名單當中。



牛池灣新志興至尊燒鵝大王上榜

今日有9個食肆被納入強制檢測名單當中，曾於指明時間到訪上榜食肆人士，需於明日或後日（18日或19日）進行核酸檢測。

上榜食肆當中，包括尖沙咀星光大道Wildfire Pizzabar，曾於6月11日中午12時15分至1時30到訪過該食肆便需檢測。

其他上榜食肆為屯門 V city老虎冰室、上水寶石湖邨百份百餐廳 、上水彩園邨彩園廣場龍宴酒家、紅磡海逸坊UCC Vienna Café、長沙灣廣場盈暉海鮮酒家、元朗又新街功夫點心、洪水橋洪堤路德福海鮮酒家、牛池灣新志興至尊燒鵝大王。

▼6月17日強制檢測公告▼



擎天半島及天寰天海匯各一幢居民要檢測

住宅方面，有29幢因曾有確診者到訪而上榜，市民曾身處於上榜大廈超過兩小時須於明日或後日進行核酸檢測。

名單中有15幢位於新界，包括元朗朗逸豪園6座和溱林12座、屯門美樂花園9座、大圍雲疊花園1座及馬鞍山新港城海濤居1座等。

九龍區則有9幢住宅上榜，包括大角咀港灣豪庭2座、尖沙咀擎天半島5座、九龍城天寰天海匯3座及紅磡海逸豪園4座等；港島區則新增5幢大廈，分別為柴灣興華(二)邨展興樓、藍灣半島8座、筲箕灣耀興道63號東霖苑、鰂魚涌惠安苑D座及南豐新邨4座。

馬鞍山耀安邨耀欣樓污水陽性納強檢

另外，衞生署在疫情記者會上透露，何文田佛光街工地盤有三個新個案，至今累計7宗確診，今日亦被納入強檢公告當中，於6月8日至13日期間曾身處超過一小時人士，均需接受檢測。

除以上39個處所外，馬鞍山耀安邨耀欣樓亦因污水樣本陽性而被納入公告，市民於11日至17日曾身處超過兩小時須接受強檢。