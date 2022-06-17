更廣泛派快測包及提高防疫意識　林鄭：冀復常狀態可維持到七一後

新冠疫情反覆，確診個案單日再破1,000宗。特首林鄭月娥今日（17日）公布，由於多項防疫措施與快速檢測有關，故將廣泛免費派檢測包，除了長者免費派發外，亦會在物業管理、建築地盤，以及透過社團等派發。她又指，由於出席慶祝回歸25周年活動須先做快速檢測，故歡迎主辦機構向有關部門提出要求，當局亦會派發免費檢測包。



林鄭又指，今日召開記者會目的是提高市民防疫意識，暫未有以法律收緊措施，希望令得來不易的復常狀態可維持到七一及之後，亦有相對穩定狀況：「愈有意識愈做好預防，就愈可以避免用法律嚴格限制市民活動。」



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向長者派檢測包原本月底結束 最新決定繼派直至疫情完結

林鄭今日在記者會中指，政府由現時開始會廣泛免費派快速檢測包，並稱已向長者派發兩個月，免費派過千萬個檢測包，原本將於本月底結束，但決定繼續派發直至疫情結束。她又表示，將加大團體派發工作，包括物業管理、18區民政及社團等。雖然慶祝回歸25周年活動一般不會除口罩，但由於進入會場的參加者要做快測，故林鄭月娥指歡迎主辦機構向有關部門提出要求，當局亦會派發快測包。

另外，她又表示將加強監測，包括污水監測會加強採樣，如發現病毒量高會進行圍封；同時亦會加強執法，強調「有關巡查部門唔會鬆懈，令有關埸所會遵從一系列防疫措施」。

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收緊防疫措施要考慮市民接受程度 現遠遠未至須立法禁跨家庭聚會程度

被問到疫情出現反彈，為何不收緊防疫措施？林鄭月娥回應表示，個案稍為上升是預期之內，而收緊防疫措施要考慮經濟、社會需要，包括市民接受程度及期盼，不認為要用法律收緊：「法律收緊係有強制性、有後果，如果法律規定唔可以跨家庭聚會，（進行聚會）係會犯法，而家遠遠未去到呢種程度」。

希望提高市民防疫意識 林鄭：食完嘢帶返口罩傾計 係有防疫意識嘅行為

她稱，今日只是呼籲及希望提高防疫意識，強調「如果好有防疫意識，6人、8人食飯都好，食完嘢帶口罩傾計，係有防疫意識嘅行為」。她表示，目前沒有限制市民活動，亦沒有偏離維持現狀、市民有正常生活的方向，因此措施有針對性，例如針對脫下口罩活動要進行快測等。她又重申須提高防疫意識：「等得來不易嘅復常狀態可以維持落去到七一，都有相對穩定狀況」。

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