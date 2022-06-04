網傳港澳8月免檢疫互通　澳門旅遊局澄清：無發出相關消息

香港近日疫情徘徊在近500宗，與內地及澳門通關安排未見影。近日網上流傳消息，指澳門博彩業界和旅遊業界盛傳，港澳將可在8月1日重開口岸，並聲稱居民在一定條件下，無需隔離就可自由出入境。

澳門旅遊局局長文綺華今（4日）稱，對相關網上消息感到詫異，強調有關消息並非由澳門旅遊局發出，重申澳門當局至今沒有收到放寬港澳兩地通關的消息。



澳門旅遊業界傳，港澳兩地將在8月互通、無需隔離的消息。澳旅局今（4日）澄清沒有相關消息。（資料圖片）

近日網上流傳一則未經證實的信息，內容引述澳門博彩業界和旅遊業界「消息」，指港澳之間將可在8月1日重開口岸，在一定防疫條件下，兩地居民可免檢疫通關。

澳門當局澄清未收到任何8月放寬港澳通關的消息

據澳門廣播電視報道，文綺華今日出席活動回應當地傳媒提問時表示，對於相關消息感到詫異，強調消息並非由澳門旅遊局發出，未來會再了解相關情況。文又重申，澳門當局至今沒有收到任何關於8月可以放寬港澳通關的消息。

香港入境澳門現時須於指定酒店隔離兩周

澳門政府早前表示，自6月2日起，所有人士入境前曾經到過香港，須持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明；入境後須入住金寶來酒店隔離檢疫14天，及後接受7天自我健康監察。

同時，12歲或以上人士須出示已完成新型冠狀病毒疫苗接種後14天、及最後一劑在7個月內接種的證明，或出示豁免接種醫生證明，才可登上由香港往澳門的交通工具。