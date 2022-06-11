通關｜澳門6.15起縮短入境隔離期至10日　須符3條件及自我監測7日

澳門政府今日（11日）公布，由6月15日起，完成疫苗接種人士從港台或外地入境，檢疫安排由原定的「14+7」改為「10+7」的檢疫安排，即隔離醫學觀察減少4天至10天，而7天自我健康監測則維持不變。



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7日自我健康監測不變 澳門政府：Omicron潛伏期短

澳門政府指，因應Omicron變異病毒株感染潛伏期短，感染者一般在接觸後7天內可透過核酸檢測發現，由6月15日零時起，從香港、台灣或外國地區入境而符合一定條件的人士，他們集中隔離醫學觀察的日數可由14天減至10天，而7天自我健康監測則維持不變。

須符合三條件 包括同意遵守防疫要求

若想以「10+7」檢疫安排入境澳門，入境人士需要符合一定條件的包括：在入境前要已完成疫苗接種，在入境及集中隔離醫學觀察期間核酸檢測結果均為陰性，亦需要同意遵守當地防疫要求。

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未完成疫苗接種或隔離期間陽性 須至少隔離14天

未完成疫苗接種、或隔離期間核酸檢測呈陽性人士，則須接受至少14天集中隔離醫學觀察，當地衛生局亦將根據具體情況處理有關個案。若然入境人士只想再經澳門前往中國內地，則須等到入境後第14天的核酸檢測有陰性結果方可啟程。

自我健康監測期間須進行5次核酸檢測

在新安排下，入境人士在入境後第11日可離開醫學觀察酒店，進行7天自我健康監測。入境人士須在入境後第11、12、14、16及第17天接受核酸檢測，以維持健康碼為「綠碼」，若然逾時未進行檢測，健康碼有機會轉為「黃碼」或「紅碼」。