首架雙層電動巴士首航行城巴5B線　逾百巴士迷見證：電動巴士萬歲

香港首輛雙層電動巴士今日中午（19日）12時投入服務，行走來往香港大球場及堅尼地城的5B路線，過百巴士迷在開車前數小時已到現場等候，部份人高呼：｢電動巴士萬歲！｣



新巴城巴表示，雙層電巴現時會先試行5B線，每日行走三次來回；如獲運輸署批准，將於7月4日起試行走城巴20、20A及22M號線。



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首班雙層電動巴士今日中午12時於香港大球場出發，有巴士迷表示，為確保能夠上車，特意提早三小時到場等候，開車前現場就有過百名巴士迷等候，氣氛熱鬧，部份人高呼：｢電動巴士萬歲！｣

新巴城巴表示，會於於6月19日至7月2日限定行走城巴5B號線：若得到運輸署批准，將於7月4日起行走城巴20、20A及22M號線，駛經啟德至大角咀，尖沙咀及土瓜灣。各路線的實際服務時段需視乎相關營運安排。

首班雙層電巴今日中午12時於香港大球場出發。（鄭子峰攝）

電動巴士由內地生產商威馳騰（福建）汽車有限公司製造，以深藍色及鮮藍色為主，象徵電池驅動及零排放。該部雙層電巴全長12米，最多可載113人，較同長度柴油巴士可載130人，載客量少約10多人，而相對汽油巴士電動巴士載客量較低，主因電動巴士車尾位置設有大電池，令車廂空間較少。