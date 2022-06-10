電動巴｜城巴雙層電巴6月19日首航   行5B線來往大球場及堅尼地城

城巴早前向內地生產商威馳騰﹙福建﹚購入的雙層電動巴士，快將正式投入服務。該部巴士為全港首部投入服務的雙層電動巴士，城巴今日﹙10日﹚安排傳媒試坐該車，由柴灣車廠駛往中環。

城巴表示，待運輸署批准後，該部威馳騰雙層電巴將於6月19日中午12時「首航」，由香港大球場巴士總站出發，率先行走城巴5B號線三個班次，共80公里作試驗，載客來往香港大球場及堅尼地城。



行80公里後需充電1.5小時

城巴表示，預計巴士行畢三個來回車程後，需於巴士站充電1.5小時，或行畢一個來回車程後充電半小時，以應付全日的營運。

電動巴士由內地生產商威馳騰（福建）汽車有限公司製造，新雙層電動巴士捨棄初來港時的黃藍「烏克蘭色」，改以深藍色及鮮藍色為主，象徵電池及零排放。該部雙層電巴全長12米，最多可載113人，較同長度柴油巴士可載130人，載客量少約10多人。載客量較低原因，因巴士車尾位置設有大電池，令車廂空間較少。

根據城巴早前介紹，該部雙層電巴車身採用高強度複合材料及不鏽鋼製成，淨重16.9噸，使用ZF AVE130電動車軸，電池採用磷酸鐵鋰，容量450千瓦時。車上設再生制動技術，當巴士煞車時，電機可回饋發電，將動能轉化電能，並儲存到動力電池，提升巴士續航力。雙層電巴每日需要充電2.5至3小時，可行駛超過200公里。

該部城巴雙層電巴採用低地台設計，車上設有4G WiFi，全車79個座位均設有USB充電孔，其冷氣制冷量與柴油巴士相約。

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