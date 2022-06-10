直擊城巴電動巴3爭議位　過逃生門要彎腰　上層座位有蠱惑地台

城巴早前向內地生產商威馳騰﹙福建﹚購入的雙層電動巴士，料於6月19日中午12時「首航」，由5B路線於香港大球場巴士總站首發。日前有網民參觀該巴士時，批評下層頭排關愛座行距過窄，另要彎腰才可穿過下層的逃生門。城巴今日（10日）邀傳媒乘坐該巴士，記者實測發現頭排關愛座行距的確比較窄，腿部空間（legroom）約24.5厘米，較一般座位短五分一；至於逃生門，需要先踏上24厘米高的地台，如不彎腰便會撞到頭；上層樓梯後的首列座位，有一級約10厘米高的地台，雖可墊腳，乘客要留意這級「蠱惑地台」。



新巴城巴企業傳訊經理曾安廸回應表示，逃生門需設於車尾，而電池同樣只可設於車尾，「注定同一地方」，不過強調設計符合法例，而且一般巴士的逃生門設計同樣需先踏上一級，同樣要彎腰。至於座位過窄，他表示該電巴的座位已較一般巴士為少，希望盡量善用空間設座位，假如再縮減座位，便不利於營運。他強調現時只是首輛試用的雙層電巴，日後新的電巴可以改進，設計未必相同。



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電池佔車尾位置 電巴座位比一般少11個

之前有網民提到雙層電巴的下層頭排關愛座過窄，乘客或難以進入。記者身高近1.75米，嘗試坐該位置，坐下後發覺確實較窄，量度後發現腿部空間約24.5厘米，較一般巴士座位為窄。事實上，上層頭排的空間有28厘米，而下層鄰近電池的倒頭尾座位，更有約30厘米。

對於該位置過窄，曾安廸表示，雙層電巴較一般雙層巴士少11個座位，設於車尾的電池令座位被迫減少，無法再添加座位故需要善用空間設置座位，如再削減座位不利於營運。

往逃生門需先踏上24厘米高地台

另外，下層車尾的逃生門，設於電池旁邊，一旦發生意外，乘客須先踏上24厘米高的一級，才可到達逃生門。記者發現踏上該梯級後，如不彎腰必定會撞到頭。另外，逃生門大約長140厘米，闊57厘米，有網民之前形容「哈比人先夠過」。

曾安廸回應稱，由於雙層電巴的電池必須置於下層尾座，而逃生門同樣必須設於車尾，「注定同一地方。」他強調設計符合法例規定，而且其他巴士的逃生門，同樣須先踏上一級及彎腰通過。

新巴城巴企業傳訊經理曾安廸（中）指逃生門設計符合法例規定，而且其他巴士的逃生門樣須先踏上一級及彎腰通過。（梁鵬威攝）

上層樓梯後面首列座位地台高10厘米

至於上層，在樓梯後面的座位，同樣加設了一級，大約10厘米高，網民稱為「上層地台陷阱」。據了解，該設計同樣是滿足政府的要求。

曾安迪強調，現時只是首輛試用的雙層電巴，日後新的電巴可以改進，所有設計未必相同。