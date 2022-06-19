疫情｜澳門爆疫半日21宗確診　特首賀一誠：疫情傳播迅速

澳門政府今日（19日）凌晨發現一宗懷疑確診個案後，政府下午5時疫情記者會公布，當地暫錄得新增21宗核酸檢測陽性個案，結束200多日零確診局面，明日及後日（20日及21日）關閉所有公共部門運作。



澳門行政長官賀一誠表示，疫情來得突然，且傳播迅速，有上升趨勢。當地的新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日中午12時開展全民核酸檢測，直至6月21日，所有澳門居民、在澳門逗留的人士必須參與。另外，屬於黃、紅碼的人士，不允許乘坐巴士、的士及輕軌。



▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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黃、紅碼人士不允許乘公共交通 司機有權查核

賀一誠今早前往民防行動中心，聽取各部門應對新一輪疫情的工作匯報，以及瞭解疫情防控工作的進展，要求全力做好防疫工作，將澳門市民的安全放在首位。他表示，疫情來得突然，且傳播迅速，澳門政府按照既定的防控方案，根據風險程度，對有關人士的居所和工作地點，採取封控和防範措施，劃出多個紅碼區和黃碼區。當局提醒公眾，黃、紅碼人士不允許乘坐巴士、的士及輕軌，而且司機有權力主動查閱乘客健康碼。

賀一誠要求非民生行業店舖停業 食肆只限外賣

賀一誠續指，截至中午前已經發現12宗陽性個案，且有上升趨勢，防疫部門為該相關的密切接觸者加緊檢測。另外，考慮到此次確診者集中出現，而且源頭不明，有必要盡快切斷社會的傳播鏈，政府呼籲除了超市、街市，其他的場所都暫停對外營業；餐廳食肆可以外賣但不能堂食；市民如非必要不應外出，共同努力盡快控制疫情。

另外，當地民防行動中心已經在凌晨1時啟動，經與珠海溝通，從早上6時開始，出入境口岸的核酸檢測改為24小時。

當地新型冠狀病毒感染應變協調中心亦宣布，於今日中午12時至6月21日中午12時推行全民核酸檢測，所有澳門居民、在澳門逗留人士均必須參與，呼籲全澳市民配合。