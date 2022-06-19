澳門揭至少12宗確診　中午起全民檢測　籲非必要勿外出、賭場停業

澳門政府今日（19日）宣布，當地發現至少12宗核酸檢測陽性個案，當局要求在今午起至周二（21日）展開全民核酸檢測，除超市及街市提供生活必需品的場所外，呼籲其他場所暫停營業，餐廳只提供外賣。每名檢測市民可獲發三套快速檢測包，但要視乎實際情況，再通知市民何時及如何使用。



另外，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，政府呼籲除維生場所以外其他場所停業，賭場方面亦採取同樣措施，暫時不會以批示方式，因違反行政命令會涉刑事罪行，故希望企業自覺遵守，減少市面上人員流動，令疫情盡快得到遏止。



澳門政府今日（19日）宣布，當地發現至少12宗核酸檢測陽性個案。（資料圖片 / 郭倩雯攝）

澳門在今日凌晨一時起進入即時預防狀態。歐陽瑜表示，新型冠狀病毒感染應變協調中心在昨日傍晚下午六時接獲鏡湖醫院通知，一個十混一的核酸檢測樣本結果呈陽性，經覆檢後發現其中一個樣本呈陽性。

追蹤調查發現，至少10宗患者居住在艷麗大廈，其中九人居於同一單位；另外兩宗為關聯核酸檢測呈陽性個案，涉及本地居民及外傭，無發現明顯外遊史，其中四人出現病徵。她稱初步不涉及隔離酒店，但仍未找到感染源頭，不排除任何機會及其他輸入情況，預計「出現確診個案一定唔會少於12例，一定比依家發現為多，今次疫情比以往任何一次都更為嚴峻」。

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料48小時內完成全民核酸檢測

當局宣布，今日中午12時至周二中午12時進行全民核酸檢測，今早九時起接受預約，所有澳門居民（包括在澳門逗留人士）均須參與。全澳將設置53個站點，涉及342採樣點，24小時開放，並設關愛站予三歲以下幼童、70歲以上長者、孕婦及行動不便人士，並有信心在48小時內完成行動，期望加強篩查進度，進一步保障社區安全。

每名市民派三套快測包

政府另會向每個接受檢測的市民派發三套快測包。衛生局局長羅奕龍表示，要視乎實際情況，再通知市民何時用及如何使用，目前政府已透過圖文包及短片等方式，教導市民如何使用，快測結果可在健康碼連結上載。

他又指，如發現十混一樣本呈陽性，會通知相關市民自行在家中快測，令當局可更快把相關人士送院，若全民核檢時發現很多社區個案，在下一次全民核檢時，市民出門前先自行快測，倘發現陽性則無須參與全民核檢，直接前往特定檢疫站，減少在全民檢測時人與人傳播風險。

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呼籲餐廳只提供外賣、不設堂食已 開始搭建方艙醫院

歐陽瑜表示，除了維生所需的場所（例如超級市場、街市），呼籲所有對外開放的場所停止營業，亦希望餐廳只提供外賣、不設堂食，市民在非緊急情況下避免外出。當局亦呼籲市民切勿囤積過多物資，切勿編造及傳播虛假信息，否則屬刑事罪行。

此外，被問及會否啓動方艙醫院，羅奕龍表示已有應對大規模個案及收治確診者預案。以酒店為例，可於48小時內啟動收治求診者，前日亦已開始搭建方艙醫院，昨日亦在趕工加快興建進度，故不用擔心隔離設施。

由今早六時起從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關。被問及會否收緊內地入境，澳門警察總局局長梁文昌表示，正與珠海方面商討通關時間，有消息盡快公布。