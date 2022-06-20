社協批基層醫療服務極不足 促成立基層醫療健康管理局
撰文：黃金棋
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食物及衞生局局長陳肇始日前表示，當局已完成基層醫療健康藍圖的框架，將會交下屆政府考慮，以制定合適的執行方案。社區組織協會幹事彭鴻昌今日（20日）指，調查發現有70％受訪者有病時會到公營醫療機構，包括專科門診及急症室等求診，認為本港基層醫療服務非常不足：「市民有事有病先搵醫生求診，令健康受損，亦都令病情控制唔理想。」
他又建議當局成立基層醫療健康管理局，認為如有專責機構策劃及監督基層醫療發展，才有更好效果。
彭鴻昌今日在港台節目《千禧年代》中表示，早前訪問241位基層市民及長期病患者，了解對基層醫療服務看法。結果顯示70％受訪者身體有事會立即到公營醫療機構求醫，包括專科門診、急症室，其他私家診所。而受訪者亦不滿公營醫療機構輪候時間長、預約難，以及見醫生時間短
他認為結果反映受訪者有病先求醫，平日有健康問題，或疾病預防亦不會向私家醫生索取資料，令基層醫療出現缺乏： 「市民有事有病先搵醫生求診，令健康受損，亦都令病情控制唔理想」。他又指，調查中只得5%人透過基層醫療服務提供者包括診所等，形容是非常不足，「唔係只係治療疾病，而係整體健康、家人健康都應該關顧到」。
至於地區康健中心方面，彭鴻昌指抱觀望態度，不過近兩三年發展暫亦未見成效，他認為或因社會近年有不同事件而導致，希望未來可發揮更大功能。他又表示，現時公私營合作只透過醫管局協作計劃，將穩定長期病患交私家醫生處理，以及大腸癌篩查計劃，認為單靠醫管局只處理到自己病人，未做到搵出有疾病風險的病人及早處理，故他建議當局成立基層醫療健康管理局。
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