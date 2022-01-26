立法會收爐︱壓軸議案促推基層醫療　陳肇始認同設專責部門統籌

立法會今日（26日）舉行農曆新年前最後一次大會，辯論選委界議員陳凱欣提出的「基層醫療十年計劃」議案。席間多名議員關注中西醫收入不均、基層醫療未發展完善等問題。其中選委界議員黃元山建議，政府應設立新的「基層醫療管理局」，獲食物及衞生局局長陳肇始贊同。



是日會議由於疫情關係，立法會主席梁君彥縮短議程，抽起工聯會鄧家彪的議員議案，提早「收爐」，農曆新年前只剩下本周五（1月28日）的一個內務委員會會議。



議員關注中醫遭輕視：起薪不如護士

陳凱欣在開場發言指出，重治療、輕預防的問題已持續多年，無法有效解決。她認為妥善發展基層醫療，可為公營醫療減省不少負擔。

多名議員其後提到中醫在日後基層醫療中的角色，新民黨容海恩指出，政府有需要完善中醫資歷架構和晉升階梯，尤其現時中西醫薪酬相差很遠，舉例中醫入職起薪只是2萬多元，但西醫護士入職起薪已3萬多元、醫生更有6萬多元。在現時諮詢架構中，更有「西醫管中醫」的情況。經民聯陸瀚民點名提到，中醫藥管理委員會主席應該由中醫擔任。

黃元山。（歐嘉樂攝）

黃元山倡設基層醫療管理局

選委界黃元山發言時提出，基層醫療概念早在三十多年前，已在政府政策研究之中出現，但到今日都未發展完備。他指原因有很多，基層醫療是綜合醫療體系一部分，涉及多方整合，包括醫院和基層醫療之間、醫院院舍和社區之間、醫療與社福服務之間、公私營之間，改革牽一髮動全身，尤其落在現有官僚制度下就難上加難。

他引述團結香港基金以往的研究，指政府可考慮採用更多「策略性採購」作為整合工具，有系統地評估香港醫療需要、政策上需要什麼服務，從而針對性地採購服務。在頂層管治架構上，他建議日後行政機關改組時，要注重醫務衞生和社會福利之間的協調效應，考慮建立「基層醫療管理局」，與醫管局協調醫療工作。本身是醫生的選委界議員林順潮，亦認同黃元山上述建議。

陳肇始贊同：須由專責部門統籌基層醫療

陳肇始發言時回應指，政府一直採取多方面措施，應對日益沉重的醫療需求，基層醫療可扮演「第一接觸點」的把關角色。她亦同意中醫是醫生系統的一個重要部分，在現時社區康健中心也有中醫服務，做按壓穴位等工作。

她在總結發言中點名贊同黃元山兩項建議，包括以「策略性採購」原則善用私營醫療的資源，以及設立基層醫療管理局。陳肇始指，具體會用什麼架構管理基層醫療仍有待研究，但原則上同意統籌基層醫療工作，需要有專責部門處理。

過年前最後大會 梁君彥：祝早日通關

到下午4時22分，體演文出界霍啟剛發言後，梁君彥即「劃線」，要求陳凱欣就修正案發言，並逐一處理修正案。最終黃國、梁熙、林哲玄、張宇人、邱達根提出的修正案都獲得通過。

陳凱欣的議案最終在4時53分，獲兩部分議員分別過半數通過，選委界有38人出席，全數贊成；地區直選及功能界別有47人出席，有45票贊成及1人棄權。議案通過後，梁君彥即宣布休會。梁君彥指，這是虎年前最後一次大會，祝香港虎年虎虎生威，早日通關，百業興旺，港人家宅平安。