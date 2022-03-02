推基層醫療減公營醫療壓力　陳肇始：輕預防重治療再多醫院都唔夠

新冠肺炎疫情困擾香港逾2年，第五波疫情愈演愈烈，個案急升，本地公營醫療超出負荷。食物及衞生局局長陳肇始在港台節目《盤點政策》中指，現屆政府着力推動基層醫療，除了是想香港人健康些，亦是想減輕公營醫療的壓力。



現時已有2間地區康健中心、及11間地區康健站，她指在今屆政府任期完結前，會再有2間地區康健中心成立，亦會提出基層醫療健康藍圖。



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人口老化及慢性病普及 醫療系統無法應付

食物及衞生局局長陳肇始在節目上指，香港市民大部分都健康，若然將所有資源都放在治療，相信亦不是市民期望。「行到呢到，都係要行基層醫療健康。」她解釋說，若然「輕預防、重治療」的方向持續，在人口老化及慢性病普及的情況下，再多醫院及醫護人員亦難以應付。

陳在2017年12月成立基層醫療發展督導委員會，她表示有幾個目的，包括希望籌劃基層醫療的軟硬件配套；令市民健康、無需用到醫療；讓有病但不用長期住院的人在社區亦有有健康生活。她亦提到，推動基層醫療，亦想減公營醫療的壓力，譬如縮短輪候時間、減少急症使用量等。

食物及衛生局長陳肇始指，推基層醫療，其中一個目的是減輕公營醫療壓力。（資料圖片）

本屆政府任期完結前提出基層醫療健康藍圖

她續解釋，基層醫療是給全港市民的醫療，當中有三層。第一層是為健康的人提供健康資訊；第二層針對高風險人士，在他們未發病前提供檢查、評估；第三層則是針對已經有病、但不用住院的人，協助他們管理自己的健康。

陳表示，推動基層醫療「要貼地」、亦要快，18區都要有地區康健中心或地區康健站，現時已有2間地區康健中心、及11間地區康健站，尚有2間地區康健中心會在今屆政府任期完結前成立；而她亦會在任期完結前提出基層醫療健康藍圖。

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