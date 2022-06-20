消費券｜6.23起登記　AlipayHK推四獎賞吸客　用戶最高可賺$1210

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府第二階段消費券將於周四（23日）起登記，儲值支付工具營辦商之一AlipayHK今日（20日）宣布推出一系列優惠活動，包括即日起定時於AlipayHK「品牌Channel」搶券及關注品牌專頁，以及首次申請Q Credit Card，「加碼」獎賞最高可達1,210元。



AlipayHK宣布推出四大獎賞計劃，屆時用戶領取AlipayHK平台優惠及商戶優惠後可搭配消費券，在全港超過九成線上線下商戶消費，享受折扣優惠。除了消費，亦可享受賬單繳費、搭車等服務。

獎賞一：關注「品牌Channel」獲$10禮券



即日起前往AlipayHK「品牌Channel」，關注三個或以上品牌專頁，可預留10元AlipayHK禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。

此外，AlipayHK將聯同「品牌Channel」推出超過200款優惠券，包括百佳總值65元禮券包、以43元優惠價購麥當勞板燒雞腿堡餐及蘋果批，以及士多滿700元減15元優惠等。

獎賞二：「勁賞搶」每日搶$20禮券 最多可搶10次



即日起至6月29日，每日中午12時、下午2時、下午4時、下午6時及晚上8時，AlipayHK將於指定「品牌Channel」定時推出多款20元AlipayHK 禮券。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次，每位用戶最多可獲200元禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

獎賞三：抽「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」



成功以AlipayHK領取第二階段消費券，可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

當中包括40位AlipayHK消費券得獎用戶，可每人獲得演唱會VIP門票2張；及有5位終極大賞得獎者可每人獲演唱會VIP門票2張及專屬後台見面合照名額。得獎結果將於8月5日在AlipayHK App內公布。

獎賞四：申請Q Credit Card享$1000「消費券限時加碼」獎賞



由即日起至6月30日，以AlipayHK領取第二階段消費券的用戶透過AlipayHK首次申請Q Credit Card且成功獲批，即可獲得1000元專屬迎新禮遇。