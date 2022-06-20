疫情｜許樹昌料父親節後再反彈：醫療系統承受到唔係壞事

本港新冠肺炎疫情反覆，單日確診個案再破1,000宗。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）估計，本港每日新增個案「徘徊1,000之間都唔出奇」，不過只要重症及死亡個案少，醫療系統可承受到，亦並非一件壞事。

他又預料，昨日（19日）父親節過後，疫情或再有反彈，因多市民外出聚餐或活動，感染機會自然較高。至於通關方面，他認為新一屆政府要與國家衞健委釐清是否仍要堅持「動態清零」，若仍堅持「香港一定符合唔到，因為有成千幾宗本地個案」。



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許樹昌今日在在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，現時本港疫情發展與新加坡愈來愈接近，兩地第一及二針接種率相若，但新加坡第三針的接種率更高，已超過77％。他指兩地社會基本上已製造免疫屏障，可減少重症及死亡風險，解釋指新加坡最近單日新增確診數字亦達3,000多宗，但重症及死亡率很低。

料單日新增確診數徘徊1000宗

他又估計，本港單日確診數「徘徊1,000之間都唔出奇，但只要少重症、少死亡，醫療系統承受到，都唔係一件壞事，始終經濟可以復蘇。」他又預料，本港疫情在父親節後會有可能反彈，指較多市民外出聚餐或活動，感染機會自然較高，但如果患者以輕症為主則問題不大，強調最重要是醫療系統可承受。

▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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堅持動態清零才通關？ 「香港一定符合唔到」

被問到新政府上台後可否再放寬社交距離措施？許樹昌認為對外開放及與內地通關同樣重要，不過特區政府要與國家衞健委釐清，是否仍要堅持「動態清零」一段時間才可通關，若仍堅持「香港一定符合唔到，因為有成千幾宗本地個案」。

至於全民檢測方面，許樹昌指早前內地專家來港時亦重申，全民檢測在疫情初起或將至尾聲時才較有幫助，如果病毒已經滲透社區，進行全民檢測難度十分高。他又以上海為例，「做咗好多次、好多轉、好多個禮拜，都係清唔到零。」