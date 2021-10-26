教聯會：僅三成老師對教國安課題有信心　鄧飛：老師唔係法律出身

教聯會日前就學校國慶活動及國情教育進行問卷調查。調查發現，僅三成負責國情教育的教師，對教授國家安全課題表示有信心，超過七成教師表示「信心一般」、「沒有信心」或「不知道」。

教聯會副主席鄧飛表示，大多數中小學教師亦是「對口教育」，意指科目老師一般在大學主修該科目，但國安教育牽涉《憲法》、《基本法》等法律概念，「唔係法律出身嘅老師，對教法律信心不夠」。



教聯會副主席鄧飛表示，國安教育牽涉《憲法》、《基本法》等法律概念，「唔係法律出身嘅老師，對教法律信心不夠」。（曾凱欣攝）

教聯會於10月初進行問卷調查，收集共315份有效問卷，受訪者包括中小學、幼稚園及特殊學校負責國情或相關活動的老師、班主任等。

五成半教師指學校欠國安教學資源

教育局日前公布《香港國家安全教育課程框架》，框架涉及八大範疇，包括國家安全的概念和重要意義、危害國家安全的犯罪行為、國家安全與人權等。教聯會調查發現，逾五成半受訪教師指，學校欠相關教學資源，近半學校反映教師未掌握相關知識。

被問到教師對教授國家安全相關課題的信心，僅三成受訪負責國情教育的教師表示有信心，超過七成教師表示「信心一般」、「沒有信心」或「不知道」。

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建議當局為幼稚園及特殊學校增設指引

教聯會副主席鄧飛表示，現時幼稚園及特殊學校欠缺相關指引，由於學童知識水平有限，對幼稚園及特殊學校教師而言，難以拿捏教法，「點講國家、國家安全呢，係好大挑戰性，個人覺得教師冇辦法無師自通，教育局要有相關指引。」

除欠缺清晰指引，鄧飛亦指，大多數中小學教師亦是「對口教育」，意指科目老師一般在大學主修該科目，但國安教育牽涉《憲法》、《基本法》等法律概念，「唔係法律出身嘅老師，對教法律信心不夠」。

教聯會另一副主席梁俊傑亦指，由於現時小學中層管理人手不足，部份學校欠人手統籌國情國安教育，變相「令常識科老師咩都有關，好吃力，但佢又未必係行政管理職位，可以統籌活動。」教聯會建議當局盡快向立法會，提交理順小學中層人手及薪酬架構的撥款申請。

八成半受訪學校設國慶日升旗禮 數字創新高

在國慶活動方面，所有受訪老師均表示，學校今年有舉行慶祝國慶活動。當中有八成半受訪者表示，今年學校有舉行「國慶節升旗禮」，七成人表示學校有懸掛國旗。另外，調查結果亦發現，今年有部份學校新增有關國慶日活動，例如國慶日網上問答比賽、填色繪畫比賽、徵文活動等。

鄧飛表示，今年有就國慶日舉行升旗禮的學校數字創新高，亦有過半數教師認為，學校舉辦的國慶活動比去年更為隆重，反映今年學校比過往更重視慶幸國慶活動，加上疫情緩和使學校更有意欲舉辦國慶活動。

教聯會建議，當局可成立香港愛國教育支援中心，全面支援學校推行愛國教育，包括為教師舉辦專業培訓，並提供多元化的教育活動，加強學生相關知識。該會又建議教育局可定期舉辦國安教育培訓講座，以及成立跨專業團隊，共同編寫國安教育教案、教材及教學示例，並到校進行講解。