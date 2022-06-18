警反恐特勤隊多兩人確診累計22宗　歐家榮：患者無去過酒吧或飯聚

警務處反恐特勤隊爆發感染群組，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再發現多兩名隸屬涉事行動部單位警員確診，該群組至今有22宗個案，經基因分析屬第五波本地流行的Omicron BA.2.2病毒株，相信傳播在6月11日前發生。



歐又指，警方已安排同一組別約有130至140名警員快測，全部陰性，大部份核酸檢測結果為陰性，有兩人仍在等結果。當局初步調查發現，涉事警員無去飯局聚會或酒吧，相信主要傳播途徑，是在工作環境做體能訓練或食飯時除口罩傳播。



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今日疫情記者會上，歐家榮再被問及警反恐特勤隊群組的最新狀況。歐表示，有關單位屬於行動部單位，目前有22宗個案、即較昨日公布再多兩宗。衞生防護中心有做病毒基因分析，相信屬在第五波流行的BA.2.2病毒株。

他稱，防護中心在周四（16日）透過調查發現有關群組，涉事個案在6月12日至6月16日之間發病，大部份個案6月13、15及16日發現陽性，兩宗個案無病徵，其他個案在6月13至6月15日有輕微病徵，另有一宗為6月12日經大廈強檢發現。

同一組別涉130至140人 兩人檢測未有結果

他稱，警方已安排同一組別相關人員快測，調查發現組別中約有130至140人，全部快測陰性，大部份核酸檢測陰性，有兩人仍在等結果。他說，經調查發現，最早出現的個案在6月12日檢測陽性，另有一宗個案在6月11日最後一日上班，並在15日檢測陽性，故預料有關群組傳播應在6月11或之前出現。警方已在患者食飯地方、更衣室及車輛等徹底消毒。

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歐家榮：知道爆發後已即時通知警方

警反恐特勤隊出現群組爆疫，於昨日（17日）疫情記者會才被公開。被問及為何事隔一段時間衞生署才公布，歐家榮解釋，該群組第一宗個案在6月12日檢測陽性，當時只是單一個案，其他個案在13至16日陸續陽性，防護中心才陸續知道有爆發，已即時通知警方執行防控措施，包括消毒、安排受影響人士檢測等，後來發現更多個案，並已安排患者隔離及家人檢疫等，未發現第二代個案，當局會關注群組會否擴大。

染疫警毋須接觸公眾 未曾去酒吧或飯聚 料體能訓練播毒

歐家榮重申，警方群組是工作場所出現的群組，調查發現他們毋須與公眾接觸，亦已做防控措施，初步調查認為涉事警員無去飯局聚會或酒吧，防護中心相信，該群組主要傳播原因，是在工作環境做體能訓練或在工作場所食飯時，可能曾除口罩，導致傳播風險增加。

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



酒吧快測安排將維持一段時間

另外，政府規定由6月16日起，進入酒吧顧客必需出示24小時快測陰性證明，至今日再無新酒吧爆發群組出現。歐家榮指出，酒吧屬高危地方，市民會放鬆除口罩聊天，亦會與他人接觸。早前出現的群組亦反映酒吧有機會引起大爆發，出現爆發後，患病比率亦可達兩三成，基於風險評估，將要求未來一段時間維持快測安排，減低隱性個案進入場所從而爆發疫情的風險。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

