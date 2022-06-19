警隊戰術巴士首曝光　設360度監視鏡頭　6隻小窗口可發射催淚彈

撰文：孔繁栩
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《香港01》今年初率先報道，警隊會購入50部新款「加大碼」戰術巴士，警察機動部隊（PTU）會率先試用，預料在七一回歸日出動。戰術巴士「真身」今日（19日）曝光，車頂安裝至少十個監察鏡頭，可360度「無死角」環視四周，車內設有指揮控制台，及六個小窗口，供防暴警員向外發射催淚彈等。

警隊戰術巴士亮相，率先分配到機動部隊使用。（廖雁雄攝）
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平治製造　車窗全黑加裝鐵絲網似押犯車

香港警察學院今日展示新款戰術巴士，巴士白色車身「拉花」有警察標誌，為中型旅遊巴士體積，車頭標誌顯示是汽車品牌平治。

戰術巴士車頂安裝至少10個監視鏡頭，360度視察周圍環境，車內設有指揮控制台，指揮官可透過大屏幕觀察車外狀況，並向外作出擴播。

戰術巴士車窗採用全黑色玻璃加裝鐵絲網，類似押犯車，上方有6個「小窗口」，供人員向外發射催淚彈，車尾有大型置物架，全車有20個座位，椅背有拉板可以工作枱，內籠較以往戰術小巴寬敞。

車內有小型指揮控制台。（孔繁栩攝）
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衝鋒隊及快速應變部隊明年陸續接收新車

警方早前公布，新戰術巴士加入多項嶄新的設計以提高性能及安全，確保警隊整體的行動效能，巴士的載貨量、承重量、車廂設備、貨架和座位設計等均與以往的中型巴士有分別，並加強了針對防暴的配置，包括防暴車頭玻璃，防爆輪胎及強化前保險槓等，以配合前線同事於行動及小隊上的需要。衝鋒隊及快速應變部隊明年亦會陸續接收新車。

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