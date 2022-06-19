警隊招募日曾捲名錶風波大使現身：做好自己　有志投考要獨立思考

香港警察學院今日（19日）舉行招募體驗日，有1803人報名，即場有約300人投考。早前捲入名錶誤會風波的「警隊招募大使」「曉輝」今日親身回應事件，他指不會阻止網上言論，強調「我會做好自己，勸勉有志投身警隊人士要有獨立思考。」

招募組警司陳純青亦指，不論警員或受關注人士都會受網絡評論，「個關鍵在於係咪以事實為根據，定係刻意發放假消息、假訊息令事件向負面方向睇。」



香港警察學院今日（19日）舉行招募日，設有即場體能測試。（廖雁雄攝）

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招募組警司陳純青表示，今日有1803人報名，今早出席率有七成，即場收到300份投考表，反映有心加入警隊人數不斷提升，現場新增小組面試「試當真」，入場人士可即場參與小組面試，連同通過即場體能測試，及格成績三個月內有效。

招募組警司陳純青及五名「警察招募大使」。（廖雁雄攝）

首免七年永居資格 有26人投考

陳純青引述一項國際人力調查報告，指本港在職人士最重視「工資與收入平衡」、「薪酬福利」及「受訓機會」，他稱警隊完全滿足三方面條件，警員入職有逾2.6萬元，見習督察有逾4萬元，初級警務人員宿舍有約1.3萬個單位，亦有不少工餘康體屬會及適切訓練等。

陳純青又指，不認同現時警隊投考情況，與社會事件有關，認為是勞動人口萎縮有關，未來投考狀況存在不確定性，各紀律部隊都面對招聘問題。警隊今年4月取消「需在港居留滿七年」的條件，陳純青指，至今有26人投考，當中22人具大學學位，居港半年至六年不等，部份已進入最後遴選階段。

有網民發帖指其中一位擔任「警募大使」的警員，手上佩戴一隻疑似價值逾百萬元的名牌手錶，警方其後澄清為謠言。（資料圖片）

警大使捲名錶誤會風波 「勸勉投考青年有獨立思考」

「警察招募大使」之一的警員「曉輝」早前被指佩戴逾百萬元「Richard Mille」名錶，引起網民熱議，被質疑是否觸犯「官職收入與財富不相稱」。警方事後澄清，有關帖文為失實謠言。據悉，事件屬誤會，該警員所戴的手錶品牌為 Stunt， 售價約為港幣3000餘元。

「曉輝」今日出席招募日時沒有佩戴手錶，被問到有否受事件影響，他指出，香港是言論自由社會，不同人有不同聲音，「我作為警隊一分子，唔會阻止（言論），我會做好自己，我係代表警隊，香港係包容社會，勸勉即將投考嘅青年要有獨立思考，十分鼓勵有志之士投考。」

警：關鍵在於係咪刻意發放假消息、假訊息

陳純青補充，現今資訊科技發達，不止警員，社會受關注的任何人，相信都會面對這問題，「個關鍵在於網上或市民，係咪以事實為根據作評論，定係刻意發放假消息、假訊息令事件向負面方向睇，唔止警員，係所有人問題面對的問題。」