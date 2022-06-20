名醫張新村手術切腎變切脾　女病人受後遺症折磨　不滿只停牌年半

泌尿外科名醫張新村誤將病人的脾臟當腎臟切除，被控六項專業失當，今日（20日）醫委會就事件展開研訊，最終全數控罪成立，張新村被罰停牌18個月。事件早於三年前發生，被誤切脾臟的病人陳女士，今日與丈夫到場旁聽。她指手術後至今仍有後患症，須長服薄血藥，而且神經線不時作痛，身上更留下長疤。



對於判刑，二人同樣認為過輕，難以理解為何會出現如此錯誤，相信醫科生都能別辨別兩者；而且張新村已非首次涉及誠信問題，認為應終身停牌，「佢唔應該再醫任何人，直接退休，點知下次會點！」記者曾致電張新村了解事件，但對方表示不回應後便直接收線。



三年前聖保祿醫院發生 醫委會今聆訊始揭張新村涉事

事件於三年前在聖保祿醫院發生，由於事故嚴重，醫院須向衞生署呈報，並提交調查報告，當時署方指，無發現醫院在房舍、人手、設備方面違反要求；但醫生的表現，則要再審視。聖保祿醫院當時指，已取消該名醫生在院內的所有行醫權利。

事隔三年，醫委會今日召開聆訊，向公眾揭開涉事醫生正是泌尿外科名醫張新村。研訊並無任何證人作供，張新村亦無出席，不過受害的女病人及其丈夫，全程坐在旁聽席上細聽。

事主陳女士已約甲子之年，於2018年底在聖保祿醫院檢查下，發現左邊腎臟有腫瘤。之後在朋友介紹下，2019年2月向張新村求醫，對方建議切除部份左邊腎臟，並於3月25日在聖保祿醫院接受張新村手術。

聖保祿醫院。(資料圖片)

病人：張訛稱脾臟「好核突」故要切除

手術完成後，原以為腫瘤已斬除，豈料張新村卻突然指其脾臟有問題，她憶述張形容說｢個脾臟好核突，有啲好唔好嘅嘢｣。陳女士說，當時對方強調「救返你條命」，她亦不虞有詐，以為是手術期間才發現脾臟有問題。張之後再催促陳女士接受第二次手術，無視當時她在手術後正在發燒，及承受不同痛楚。

不過，原來只是張新村的謊言，其他醫生證實陳女士的脾臟並無問題，研訊亦裁定張未能辨別腎臟、脾臟。陳女士慶幸，當時醫院發覺有異，阻止她再接受手術，否則以當時身體狀況，可能命懸一線。

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不明為何將脾當腎：醫科一年級都識分啦

雖然事件並未耽誤腎臟問題，但已失去的脾臟永不回來。事故後陳女士的身上除了徒添長長的手術疤痕，而且神經線未完全復原，久不久仍會隱隱作病；她又需要長期服用薄血藥，而且免疫力下降，在新冠疫情，無奈減少大部份應籌。她指張新村在過去三年仍憑醫學地位，以名醫之名出席大小社交場合。

回望事件，陳女士與丈夫均不解，為何醫生可以誤將脾臟當作腎臟切除，直言：「醫科一年級都識分啦。」可惜研訊始終未能解釋為何會犯下如此錯誤，他們指張新村亦從未有親口道歉，只是辯方大律師代表張於求情時致歉。

指應判張新村終身停牌：免再有病人受害

不過比手術出錯更嚴重的，二人認為是張新村嘗試擅改文件，以撤謊掩飾失誤的行為，更加令人失望。研訊透露，張早於1985年及2008年，已涉及誠信問題被處分，更曾因此停牌6個月。換言之，連同是次事件，即張新村第三度誠信出現問題。

事件隨歲月在大眾中淡忘，即使身體或會漸漸康復，但手術的烙印始終留在身上，陳女士坦言，金錢賠償並不重要，但失去的脾臟「無咗就係無咗」，她認為為了公眾利益，應判張終身停牌，避免再有病人受害，「佢唔應該再醫任何人，直接退休，點知下次會點！」

張新村電話中稱不回應

記者離開醫委會後，下午近4時到張新村的診所希望了解事件。雖然診所仍有營業，但護士指醫生並不在場，亦不知他會否回來，今日並無病人預約。之後記者致電張新村，當他知悉查問事故後，便表示不回應，然後直接收線。