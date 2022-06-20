泌尿科名醫張新村脾臟當腎臟誤切　六項專業失當罪成　停牌18個月

泌尿外科名醫張新村誤將病人的脾臟當腎臟切除！陳姓女病人於三年前原本應接受切除部份左腎手術，但張新村卻誤將脾臟切除，手術期間的紀錄更揭發他未能正確辨認兩種器官。手術後病人一直不適發燒，張新村亦未妥善處理，反而即時遊說她再接受手術，更嘗試合理化切除脾臟、擅改醫療紀錄。

張新村被醫務委員會指控六項專業失當，他的辯方大律師指，被告承認錯誤，並遞上多位名人為其撰寫求情信，包括本身為外科醫生的行政會議成員李國章，以及食物及衞生局前局長高永文。經聆訊後醫委會決定全部控罪成立，並判除牌18個月。



切錯器官駭聞發生於2019年3月，張新村本人未有出席今次聆訊，只派出大律師代表。女病人在2018底發現左邊腎臟出現腫瘤，翌年2月諮詢張新村意見，對方建議切除部份左邊腎臟。同年的3月25日早上，病人於聖保祿醫院接受張的手術。根據當時的紀錄，病人是接受切除部份左邊腎臟的手術，張亦於手術期間確認是切除腎臟。

填紀錄指已切部份左腎 惟其後向病人認切脾臟：有啲好唔好嘅嘢

完成手術後，張新村曾於下午約3時，在病人紀錄上，提到已完成切除左邊腎臟的手術，並為護士寫上術後指引。不過到當晚7時半，張向女病人指，已切除其脾臟，形容：「個脾臟好核突，有啲好唔好嘅嘢。」張當時向病人強調，須切除其脾臟，才能挽救其生命。

張新村（國際獅子總會中國港澳三０三區網頁圖片)

女病人知悉後非常驚訝，但以為是手術期間偶然發現其脾臟出問題。兩日之後，張新村再向病人提到，之前的手術只切除其脾臟，並未處理腎臟腫瘤，故催促病人必須再接受手術，否則性命或受威脅。

病人術後發燒腹痛 張仍堅持要再做手術

根據當日的文件紀錄，女病人當時正在發燒，並提到腹部疼痛，身體不適，但由於張一直強調第二次手術非常重要，故她在無計可施下，同意接受手術。張希望當晚就做手術，但病人丈夫認為過急，最終訂於翌日。

聖保祿醫院。(資料圖片)

到原訂第二次手術的日子，張引述聖保祿醫院向病人提及，須先待身體復完，才應接受第二次手術，故手術再改期於六周之後。不久後，醫院的護士亦提到，病人不應接受手術，並將事件呈報至衛生署。

病理學診斷病人脾臟無問題

雖然張新村指病人脾臟有問題，但案情透露，一份由醫生撰寫的報告指，在病理學診斷下，其脾臟並無任何異常。

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不過，案情亦透露張新村曾擅改醫療紀錄。其中一頁原本於3月25日撰寫的紀錄，被換成另一頁，當中的診斷內容改為脾臟撕裂出血（bleeding and haemotoma over splenic tear），形容脾臟出現1.5吋撕裂，因此須要切除脾臟。另外，其中一份紀錄上的腎臟切除手術（nephrectomy）被畫上交叉，在旁邊寫上脾臟切除手術（splenectomy）。

胰臟同樣受傷切做手術時造成

另外，即使病人在手術後腹部疼痛，但案情指張新村並無向當事人解釋原因，更要求除了自己以外，其他護士不得為病人洗傷口，導致病人並無定期洗傷口。此外，病人的胰臟同樣出現傷口，相信是切除脾臟時造成。

因應上述情況，張新村被控告六項專業失當：

1. 在未有病人同意下，將病人的脾臟切除，而非原訂的腎臟切除手術



2. 未能分辨出腎臟及脾臟



3. 未能識辨病人於手術後出現的問題，而且未提供適當處理



4. 試圖將切除脾臟的做法合理化，即使並無相關脾臟問題的紀錄



5. 不合理地催促病人做第二次手術



6. 擅自修改醫療紀錄



研訊小組主席何栢良表示，上述六項控罪均成立，張新村的行為並不符合一名註冊醫生的要求。他續指，張新村早於1985年曾提供錯誤紀錄，以合理化他為病人所做的切除睪丸手術，最終受到訓斥；2008年時，他又涉四次虛報診症，以向醫療保險集團申報診金，結果被罰停牌六個月。

研訊小組主席何栢良（資料圖片）

李國章、高永文親撰求情信

辯方大律師求情指時，張新村熱心公益事務，為國際獅子會腎病教育中心及研究基金首任主席，又創立腎病診斷中心，對事件深感抱歉。他又指，不少人撰寫求情信，以證明張的為人，包括李國章、高永文，以及多名醫生。

何栢良認為，是次案件嚴重，尤其張新村擅改文件紀錄，並向病人撒謊，試圖就切錯脾臟狡辯等，均涉及誠信問題，未從過去兩次事件改過自身。

他續指，研訊並非懲罰醫生，而是旨在保障公眾，以及對醫療專業的信心；加上張在研訊過程合作，以及不同人士的求情信，故判除牌18個月。

翻查資料，張新村現為國際獅子會腎病教育中心及研究基金的永遠榮譽會長，其子張源斌為外科專科醫生，亦是中大醫學院外科學系上消化道及代謝外科教授；另一名兒子張源津，則同為泌尿科專科醫生，並擔任中大醫學院助理院長（外務），更於2021年成為十大傑青。