名醫朱建華涉專業失當　未發現病人腹內存異物：病人當時並無症狀

撰文：黃煦緻
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著名結直腸外科專科醫生朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下，未有為其提供適當措施，以及未有發現病人腹內存有異物，醫務委員會就案件的兩項專業失德罪名，今日（12日）繼續召開第六次紀律聆訊。
朱建華今日作供時表示，病人的電腦掃瞄（CT ）報告並無顯示病人體內存在金屬物，而且病人當時並無症狀，情況並不危急，因此可待獲得CT影像後，再採取進一步行動。

案情指，醫生朱建華於2015年涉嫌未有發現一名需進行關閉造口手術旳病人，其腹部內有異物，病人多次因腹痛向朱建華求診，但只獲處方抗生素，大半年間病人亦輾轉多次向不同醫生求醫，終由另一名醫生做手術，在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

朱建華：病人無反映發燒、腹痛或其他嚴重問題　不明白病人為何斥說謊

朱建華今日作供時表示，病人在2015年11月18日完成第二次手術，並到其診所覆診時狀況良好，不但進食正常、排便正常，病人亦沒有向他反映出現發燒、腹痛或其他嚴重問題，他不明白病人為何在控詞中斥其說謊。

醫委會成員盤問時指出，手術後傷口感染風險約8%，直言不是低的數字。朱建華則表示，清楚病人有輕微感染風險，故決定其處方抗生素治療，又稱如病人情況惡化會留意。

醫務委員會就朱建華的兩項專業失德罪名繼續召開紀律聆訊。（資料圖片）

病人因不適，於2016年兩度到急症室求診，當年7月22日到公立醫院做電腦斷層掃描影像（CT scan）。朱建華表示，自己當時曾六次對病人及病人女兒表示，需待報告出爐才能做下一步。不過病人女兒及後再致電診所索取報告，診所護士直接致電該院索取報告，惟該院只傳真CT報告，但未有傳真CT影像予他。

朱指，報告指病人康復良好，沒有說明有金屬物在病人體內，又稱若該院發現病人報告不正常（abnormal）會致電他。醫委會成員問及是否醫院提供的報告具誤導性，朱指「不太有誤導性」（Not quite misleading），又稱「為何你要把我沒有說的話塞在我嘴裏？（Why do you put words in my mouth? ）直指成員企圖讓他承認報告具誤導性，致使自己未能進行正確診斷。

問及既然曾著護士致電公立醫院索取報告，為何不再致電該院索取CT 影像，以加快診斷流程？朱表示，病人當時並無症狀，情況並不危急，加上相信在24小時之後就可得到CT 影像，屆時再為病人安排再照造影也不遲。

他強調自己一向有一套做法，「CT報告沒有足夠的資訊（CT report didn’t contain enough information of what it is），堅稱需待獲得報告並進行調查才能做下一步，因此當刻未能做診斷，惟成員質問 「用開的方法一定就是正確？」

聆訊仍未完結，醫委會將於今年10月23日及11月13日繼續展開聆訊。

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醫務委員會
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