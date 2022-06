名醫朱建華涉專業失當　未發現病人腹內存異物：病人當時並無症狀

著名結直腸外科專科醫生朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下,未有為其提供適當措施,以及未有發現病人腹內存有異物,醫務委員會就案件的兩項專業失德罪名,今日(12日)繼續召開第六次紀律聆訊。

朱建華今日作供時表示,病人的電腦掃瞄(CT )報告並無顯示病人體內存在金屬物,而且病人當時並無症狀,情況並不危急,因此可待獲得CT影像後,再採取進一步行動。



案情指,醫生朱建華於2015年涉嫌未有發現一名需進行關閉造口手術旳病人,其腹部內有異物,病人多次因腹痛向朱建華求診,但只獲處方抗生素,大半年間病人亦輾轉多次向不同醫生求醫,終由另一名醫生做手術,在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

朱建華:病人無反映發燒、腹痛或其他嚴重問題 不明白病人為何斥說謊

朱建華今日作供時表示,病人在2015年11月18日完成第二次手術,並到其診所覆診時狀況良好,不但進食正常、排便正常,病人亦沒有向他反映出現發燒、腹痛或其他嚴重問題,他不明白病人為何在控詞中斥其說謊。

醫委會成員盤問時指出,手術後傷口感染風險約8%,直言不是低的數字。朱建華則表示,清楚病人有輕微感染風險,故決定其處方抗生素治療,又稱如病人情況惡化會留意。

醫務委員會就朱建華的兩項專業失德罪名繼續召開紀律聆訊。(資料圖片)

病人因不適,於2016年兩度到急症室求診,當年7月22日到公立醫院做電腦斷層掃描影像(CT scan)。朱建華表示,自己當時曾六次對病人及病人女兒表示,需待報告出爐才能做下一步。不過病人女兒及後再致電診所索取報告,診所護士直接致電該院索取報告,惟該院只傳真CT報告,但未有傳真CT影像予他。

朱指,報告指病人康復良好,沒有說明有金屬物在病人體內,又稱若該院發現病人報告不正常(abnormal)會致電他。醫委會成員問及是否醫院提供的報告具誤導性,朱指「不太有誤導性」(Not quite misleading),又稱「為何你要把我沒有說的話塞在我嘴裏?(Why do you put words in my mouth? )直指成員企圖讓他承認報告具誤導性,致使自己未能進行正確診斷。

問及既然曾著護士致電公立醫院索取報告,為何不再致電該院索取CT 影像,以加快診斷流程?朱表示,病人當時並無症狀,情況並不危急,加上相信在24小時之後就可得到CT 影像,屆時再為病人安排再照造影也不遲。

他強調自己一向有一套做法,「CT報告沒有足夠的資訊(CT report didn’t contain enough information of what it is),堅稱需待獲得報告並進行調查才能做下一步,因此當刻未能做診斷,惟成員質問 「用開的方法一定就是正確?」

聆訊仍未完結,醫委會將於今年10月23日及11月13日繼續展開聆訊。