港安醫院推「關節置換手術」計劃 　100萬元資助長者做手術

膝關節置換手術一直是公立醫院輪候時間最長的手術，本港骨科輪候換膝關節個案至少有32,925宗，病人一般需要輪候超過五年。但受疫情影響，輪候時間一度延長。司徒拔道香港港安醫院有鑑於病人若因延遲治療，令退化情況惡化，會增加手術困難和風險，因此推出「關節置換手術」資助計劃，撥出100萬元資助60歲以上長者，以優惠價錢接受由骨科專科醫生進行的「關節置換手術」。



膝關節置換手術一直是公立醫院輪候時間最長的手術，本港骨科輪候換膝關節個案至少有32,925宗，病人一般需要輪候超過五年。（資料圖片）

膝關節退化是長者常見疾病，長者因跌倒或骨質疏鬆導致髖關節退化亦需要進行關節手術治療。絕大部分病人進行手術後可大大減少痛楚，復原後活動能力亦有所提升。香港港安醫院院長 / 行政總裁凌宏寶表示，明白疫情令不少手術等候時間更長，故此推出「關節置換手術」資助計劃，預留100萬元為有需要的病人提供資助，以盡快得到治療，並恢復健康和活力。

香港港安醫院院長 / 行政總裁凌宏寶表示，明白疫情令不少手術等候時間更長，故此推出「關節置換手術」資助計劃，預留100萬元為有需要的病人提供資助，以盡快得到治療，並恢復健康和活力。（資料圖片）

申請人毋須通過經濟審查 醫生減收部份費用

香港港安資助單膝或單側髖關節更換手術和住院相關費用，申請人毋須通過經濟審查，參與醫生會減收部份醫生費，而申請人亦需要負擔部份費用。 扣除資助後，全膝關節置換手術（單膝）的費用為116,000元（原價為150,000元）；全髖關節置換手術（單側）：119,000元（原價為150,000元）。

計劃包括醫院指定骨科醫生手術費、巡房費、出院後首次覆診費；指定麻醉科醫生費；手術室基本費用、儀器設備費、消耗品或物料費、人工關節收費、標準房間住宿收費（5日4夜）、4次住院期間的物理治療費用、基本護理及藥物費用、必要及相關診斷，包括化驗和影像診斷。如有需要，骨科醫生可以提供轉介信，讓病人到公立醫院繼續跟進。

長者需證實病情已影響日常生活

申請人須為年滿60歲或以上的香港居民，經醫生確診患有嚴重膝或髖關節退化，並證實已影響日常生活。申請人亦需確定自身身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告。申請人同時亦已加入香港政府「醫健通」計劃。

市民可查詢「關節置換手術」資助計劃網址或致電3651 8873，了解更多詳情。