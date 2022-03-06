韓正批評私家醫院｜港怡為輕症病人門診　荃灣港安續治療院內患者

本港疫情持續嚴峻，醫療系統瀕失守，醫管局指正開拓公私營合作，但進度不似預期。有消息指，主管港澳事務的國務院副總理韓正，於北京舉行的全國兩會中表示，公私營醫療機構都要治病救人，又指武漢爆發疫情時，公私營醫療機構均有參與，言下之意似質疑私院未盡全力抗疫。

《香港01》向本港多間私家醫院查詢詳情，荃灣港安醫院表示，若有已經入院病人檢測陽性，會繼續盡力讓病人留院內接受醫治，是繼養和醫院、中大醫院後再有私家醫院應允治療確診病人。

港怡醫院則指，一直有為輕症新冠病人提供門診服務，另已接收逾百名獲轉介的公立醫院病人，另將於3月份額外推出免費視像會診服務，協助居家隔離確診者及其他有醫療需要的市民。



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聖保祿醫院：已醫治4名入院後檢測呈陽性病人

聖保祿醫院發言人表示，2月底為響應食衞局呼籲，院方人手緊張情況下，仍撥出20張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，至今已醫治20名復康病人，其中5人為90嵗以上，包括各類骨折，中風，多種長期病，長期臥床護養等，最近亦撥出12張兒科病床，正等待醫管局轉介。醫院去年服務逾4,300名醫管局轉介病人進行電腦掃描和磁力共振檢查，超過250名病人進行各類手術，並撥出四分一名額接收醫管局洗腎病人。

發言人表示，醫院曾動用院內爲數不多的高規格隔離病床，醫治4名入院後檢測呈陽性但一直未能獲醫管局接收的病人，又在能力許可下，處理輕症新冠病人。

聖保祿醫院稱已醫治4名入院後檢測呈陽性但一直未能獲醫管局接收的病人。（資料圖片／麥凱茵攝）

港怡：3月份額外推出免費視像會診服務留家確診者

港怡醫院則表示，一直積極支援香港的抗疫工作，有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務。醫院自疫情初期已為市民提供視像會診服務，為進一步協助留家的確診者及其他有醫療需要的市民，將於3月份額外推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。

院方又稱，已開始接收獲轉介的公立醫院病人往港怡醫院接受治療，至今已安排了過百名由公立醫院轉介的病人到港怡接受不同的醫療服務。第五波疫情持續嚴峻，發言人表示，港怡醫院已在過去一個月不斷與相關政府部及醫管局商討並展開不同的支援方案，進一步為公立醫院及確診病人提供更多的支援，一起抗疫。

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港怡醫院港怡醫院則表示，一直積極支援香港的抗疫工作，有為輕症的新冠肺炎病人提供門診服務。（資料圖片)

荃灣港安：已向大部分檢測陽性病人處方藥物及基本治療

荃灣港安醫院表示，第5波疫情爆發以來，5,000名到醫院接受檢測的市民中，約有1,700人為確診者，大多獲處方藥物及基本治療；院方續指，目前若有已經入院病人的核酸檢測結果為陽性，亦會繼續盡力留在院內接受醫治，但因醫院內未有足夠負壓病房接收更多新冠病人，再加上近日一部分醫護受感染或家中有確診者而被迫休假，以致人手嚴重短缺，不得不削減手術及門診服務，以作應對。

院方表示，目前已從各間公立醫院接收30名病人住院治療，將繼續全力支援醫管局轉介病人計劃。

荃灣港安醫院 電話：2275 6688（資料圖片）

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