珍寶海鮮舫沉沒｜拖輪公司稱往外海前一切正常　無想過會發生事故

屹立香港仔避風塘逾40年的「珍寶海鮮舫」早前啟航離港，前往東南亞維修，惟上周六(18日)駛至西沙群島附近水域時，遇上風浪入水沉沒。

本港拖輪公司潤利海事，當日派出兩艘拖輪，協助將「珍寶海鮮舫」由香港仔避風塘拖離香港。潤利海事主席溫子傑向《香港01》表示，他們公司的拖輪，僅負責當日在香港水域內的拖航航程，到達外海時已轉交另一間大型遠洋拖輪公司負責。潤利稱，在交接時未察覺海鮮舫有異樣，船隻「完全正常」，對及後發生沉船事故大嘆可惜。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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外海航程由大型遠洋拖輪公司負責

珍寶海鮮舫於上周二(14日)告別香港，根據當日的照片所見，海鮮舫由潤利海事的兩艘拖輪「潤威」及「潤富」執勤拖行。潤利海事集團主席兼執行董事溫子傑指，受牌照所限，其公司的兩艘拖輪僅負責於香港水域內的拖航航程，當日離開避風塘抵達外海時，已交由另一大型遠洋拖輪公司負責接手，由「珍寶海鮮舫」船東安排。

簡單啲，我哋只送佢落樓，上十字車去邊度，我哋就唔知。 潤利海事控股有限公司董事總經理溫子傑

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交接時未覺珍寶海鮮舫有異樣

溫子傑憶述，當日未察覺海鮮舫有異樣，無論外觀以及拖行時的狀況，海鮮舫在香港水域完全正常，坦言無想過會發生此事故，更大嘆可惜，「意外嘅嘢，都無人願意見到…...好可惜，一個咁有歷史價值嘅船隻…...無辦法啦，香港留佢唔到。」

溫又指，由於沉船事故時不在現場，故不清楚事故原因及情況。不過他稱，在外海航行的風險較本港水域高，沉船事故亦並非首次發生，而且外海天氣狀況較難預料，正如俗語有云「行船跑馬三分險」，更形容「世上無不沉的船......10萬噸船都會沉。」

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼

