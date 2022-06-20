珍寶海鮮舫沉沒｜香港仔飲食集團公布：遇風浪翻側　沉沒南中國海

香港仔飲食集團今晚（20日）公布，珍寶海鮮舫上星期二（14日） 啟航離港，至前天下午 （18日），當行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終於昨天全面入水翻轉。



集團指對海鮮舫的意外感到難過不捨，事件中未有任何船員受傷，惟由於事發地點水深逾千米，擬進行打撈工程亦非常困難。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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上周二啟航往東南亞進行維修 拒透露原定目的地

停業逾兩年、擁46年歷史的香港仔珍寶海鮮舫，一直是南區著名地標，吸引不少中外遊客到訪。母公司香港仔飲食集團早前指，因未能找到第三方營運，活化項目不了了之，加上香港沒有泊位、保養價值不菲，決定將其移離香港。

不過，集團未有披露其去向，僅表明會先赴東南亞進行維修，並已物色到適合的船塢泊位，但應船塢要求，為免維修過程及正常業務受到干擾，遂未能公開海鮮舫具體存放目的地，具體離港日期則視乎天氣情況。集團最終公布於上星期二（14日） 啟航離港，不少市民同日早上專程趕往香港仔避風塘送別海鮮舫，豈料竟成「最後一面」。

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西沙群島附近沉沒 集團指水深超過1000 米打撈難

香港仔飲食集團今日晚上發聲明表示，珍寶海鮮舫沉沒地點在南海西沙群島附近水域，由於事發地點水深超過1,000 米，擬進行打撈工程亦非常困難，對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼

