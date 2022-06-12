珍寶海鮮舫最快周二告別香港、已開始圍板　母公司：視乎天氣啟航

位於香港仔的珍寶海鮮舫停業兩年，早前宣布將於本月把船隻移離香港，靜待新經營者出現，記者今日（12日）現場所見，珍寶海鮮舫的下層玻璃窗已圍上木板，據了解，最快周二（14日）就會移離香港。

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團回覆《香港01》表示，已物色到適合的船塢泊位，而珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為行程作好準備，又指應船塢要求，未能公開海鮮舫具體存放地點。至於具體離港日期，會於6月中海鮮舫牌照到期前，視乎天氣情況，啟航移離香港。



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據了解，珍寶海鮮舫最快周二（14日）便會告別香港，屆時南區的地標便消失於人前。記者現場所見，海鮮舫的下層玻璃窗已圍封木板，相信是以防離開香港時，遇上大風浪令設施受損。有船家指，近日不少市民都花錢租船出海，冀近距離和海鮮舫拍照留念。

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團上月底公布，於本月份將海鮮舫移離香港，進行所需的檢查，維修和存放，静待新經營者出現。

擺放地點成謎：船塢不希望有人打擾

該公司表示，已物色到適合的船塢泊位，而珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為行程作好準備。不過，發言人指自從公布海鮮舫要離開香港的消息後，吸引廣泛傳媒及輿論關注，船塢為免維修過程及正常業務受到干擾，要求不可向外透露泊位地點，故此未能提供海鮮舫日後具體存放地點。該公司又指，會於6月中海鮮舫牌照到期前離開香港，實際行程會視乎天氣情況。

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「珍寶海鮮舫」自2020年3月開始停業，至上月底由母公司香港仔飲食集團發出聲明，指珍寶王國自2013年起，入不敷支，持續虧蝕，加上新冠疫情下，飲食及旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元。

集團一直嘗試將珍寶王國無償捐贈予有意接手營運的企業或機構，包括海洋公園，特首林鄭月娥更曾於《施政報告》中，提出「躍動港島南」計劃，海洋公園接管珍寶海鮮舫是其中的重頭戲，但最終海洋公園未能尋獲適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃

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