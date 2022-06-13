珍寶海鮮舫｜最快明告別香港　90年代日載40團旅客船家：提早退休

停業兩年的香港仔珍寶海鮮舫，最快將於明日（14日）遷離香港。離別在即，今早（13日）已有市民專程拍照留念。有從未光顧過珍寶的市民，趕於上班特意前來告別珍寶，認為本港將再失去具有特色的旅遊景點。有數十年來每日風雨不改接載旅客來回珍寶的船家就表示，考慮與珍寶明日一齊退休，並坦言對此感到傷心：「一定啦，我對咗佢幾十年。」



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船家大感不捨︰我對咗佢幾十年

珍寶海鮮舫將於明日遷離香港，今早已有數名市民，專程到黃竹坑拍照留念，甚至坐上舢舨近距離與珍寶告別。從事逾20年舢舨接載生意的黃先生，見證珍寶的整個興衰。他憶述指，過去專門接載歐美及日本的旅行團到珍寶，九十年代高峰期間，每日可接載約30至40團，指「除咗皮費搵到萬幾蚊好開心，養到屋企養到自己。」

惟新冠疫情爆發後，本港實施封關後再無外地遊客，黃只能改為接載本地旅客。問到珍寶遷離會否感到傷心，他說「一定啦，我對咗佢幾十年」，並認為本港旅遊業失去珍寶海鮮舫將大為失色，賴以維生的船家亦難以生存。他透露，考慮明日與珍寶一同退休：「冇辦法喇，提早啲退休，做得到幾多得幾多啦。」

市民未曾光顧珍寶 今上班前專程告別：冇嘅時候先會識珍惜

從未光顧過珍寶的楊先生在得知珍寶將被拖離香港的消息後，今日特意趕在上班前到黃竹坑拍照留念。他坦言，在港生活數十年，雖從未踏足珍寶海鮮舫，但對香港將失去珍寶仍感到遺憾及可惜。他稱，今晚下班後將會再前來，與朋友坐舢舨與珍寶告別。他說︰「所以快啲影返張相留念下先，希望將來（珍寶）會返嚟香港啦。」

楊又指，香港有歷史的餐廳所剩無幾，例如沙田明星海鮮舫搬上岸邊後失去特色，認為珍寶值得保留。問到為何一直未曾到光顧珍寶，他則解釋，曾聽說珍寶的收費較昂貴，加上未能與朋友相約。他說︰「座嘢喺度唔會珍惜，覺得幾時都嚟到，有機會再嚟食下飯……當座嘢冇嘅時候你先會識珍惜。」

有傳將在本周拖離本港的珍寶，其目的有可能是內地及東南亞，惟公司一直未有證實，只透露會於月中牌照到期前啟航。