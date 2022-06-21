珍寶海鮮舫｜姊妹船海角皇宮用半潛船運送　業界拆解拖船運送原因

「珍寶海鮮舫」上周二（14日）啟航離港，前往東南亞維修，惟4天後在南中國海西沙群島附近水域遇上風浪，船身入水後沉沒。根據珍寶當日離港圖片所見，海鮮舫由兩艘拖船協助運走，旁邊有護航船保護。

不過運送方式卻引起市民質疑。翻查資料，珍寶的姊妹船「海角皇宮」海鮮舫，早年已率先「移居」離港，並曾先後在菲律賓及青島「定居」，惟當年船東用上專門運輸大型設備的「半潛船」運送，由香港駛到菲律賓，再由菲律賓運送至青島均安全到達，「待遇」及命運與珍寶海鮮舫明顯不同。

有船舶業界指，利用「半潛船」運送是另一種海運途徑，雖然相對安全，但價錢會較貴，「（如果用半潛船）由香港運一部車去某地區，費用可能仲高過自己建造過隻新」，估計因成本考慮未有使用。有業界則認為，運送方法則屬次要，重點是珍寶在出發前，是否達到足夠適航性，「如果做足（評估），唔應該有事。」



早在2011年，曾有海鮮舫由菲律賓運抵青島，過程由半潛船運送。（大眾網圖片）

參考資料，目前在青島「定居」的海鮮舫，前身是從香港轉運到菲律賓的「海角皇宮」海鮮舫。在2011年，獲賭王何鴻燊贈送予青島，主打海上餐飲。當年海角皇宮由香港往菲律賓，以到由菲律賓運送到青島時，均以大型半潛船，將海鮮舫放置在甲板上運送。

半潛船相對安全 惟費用較貴

潤利海事集團主席兼執行董事溫子傑表示，半潛船是另一種的海運方法，安全性會較高，但價錢會較貴，他舉例指：「（如果）由香港運一部車去某地區，費用可能仲高過自己建造過隻新。」他稱，因此用大型拖輪拖走船隻運送，也是較常見做法。

他續指，半潛船在市場上供應不多，由於較冷門，故據他所知，本港暫無船東擁有半潛船。

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▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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西沙群島風浪較大 估計海鮮舫上無水泵

香港海員工會前主席李志偉指出，今次發生沉船的西沙群島屬於遠洋區域，該處風浪較大，雖然不算難行，但過去亦有不少意外。他續指，珍寶海鮮舫過去不會航行，估計船上未必設置水泵，故出海後一旦入水便難以排走，或有機會導致沉船，加上海鮮舫過去只停泊在較淺水的香港仔，故船隻設計食水相對淺，「如果去蛇口、深圳、中山等，問題就不大，因為唔會有幾多風浪。」

李志偉又指，若使用半潛船運送，可將物件安頓在甲板上，即等同將海鮮舫放在船上，做法相對安全。不過，他稱使用半潛船的運輸成本甚高，若要將海鮮舫運送至東南亞一帶，料費用會更高，故不可能「重本」使用半潛船。他認為，事件重點在於出發前，海鮮舫是否達到標準，有足夠的適航性，「如果做足（評估），唔應該有事。」