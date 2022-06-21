珍寶海鮮舫沉沒｜管浩鳴：匪夷所思　冀擁有人交代釋除疑慮

香港仔飲食集團昨晚（20日）公布，珍寶海鮮舫18日下午於南海西沙群島附近水域遇上風浪，嘗試救援不果並於19日全面入水翻轉。



曾參與聯署促請研究活化珍寶海鮮舫的立法會議員管浩鳴對事件感到匪夷所思，「突然拖去海中間就話沉咗」，又提及報導指當日風向風力等並非很大，期望擁有者可出來交待，以釋除大眾疑慮。



▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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立法會議員管浩鳴出席公民教育委員會會議後回應記者提問，提及珍寶海鮮舫日前於南海西沙群島附近水域遇上風浪沉沒，對事件感到匪夷所思，「突然拖去海中間就話沉咗」，又提到有報導指當日風向風力等並非很大，很好奇當中發生了甚麼事，並對海鮮舫沉沒感到非常可惜。

議員希望擁有者可出來交代

管浩鳴表示，海鮮舫作為集體回憶，他曾找飲食集團尋求活化的可能性，本身打算先了解海鮮舫會被送到那裏，再商議費用，但結果就發生沉沒事件，「唔講去邊想跟本身比較難，點解咁水深地方中間經過有風浪呢？」，又指現時大眾有很多不同想法，「普通人都覺得有啲奇怪」，希望擁有者可出來交代，以釋除大家的疑慮。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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珍藏海鮮舫於上星期二啟航離港

珍藏海鮮舫母公司香港仔飲食集團早前表示，因未能找到第三方營運，活化項目不了了之，加上香港沒有泊位，保養價值不菲，決定將其移離香港，期後於上月31日發生入水傾側事件，經搶修後最後於上星期二（14日）啟航離港。