回歸25周年｜康文署設施7.1免費玩　6.25須搶訂　即睇2大預約流程

政府為慶祝香港回歸25周年，康文署將於7月1日舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」。市民可於當日使用康文署大部份設施，包括室內及室外康樂設施，如羽毛球場、籃球場、高爾夫球設施等，亦包括公眾游泳池。有興趣的市民須於本周六（25日）上午7時起，在香港各區「康體通」櫃枱或網上預訂系統預訂康樂設施，先到先得。



「康體通」櫃枱或網上系統預訂 先到先得

政府公布，市民可於6月25日上午7時起，在各區「康體通」櫃枱，或網上預訂系統，以先到先得方式的預訂康樂設施。政府指，由於預期大量市民預訂設施，早上繁忙時段或需較長時間進入系統。

至於屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營的「康體通」訂場櫃枱，將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務。

此外，市民預訂設施時，須出示身份證明文件和認可資格證明（如有需要）；如代他人預訂，則須出示其文件副本。預訂系統網站︰（按此）

▼康體通租訂康樂設施（普及版）步驟一覽▼



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共26個設施免費提供預訂

室內康樂設施︰羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道。

戶外康樂設施︰網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施。但不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場。

公眾游泳池。但不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池。

水上活動中心艇隻，惟創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用。

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每人最多免費預訂一節 進場前須掃安心出行

政府指，不論類別，每人只可預訂1節免收費的康樂設施，「康體通」系統不接受超額預訂設施的申請。惟公眾游泳池設施則無須預約，只需於當日在入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署呼籲，租用者須準時到場，如未能於所預訂時段的首10分鐘內取場，將即場供予其他市民，以先到先得的方式使用。不過，當原租用者到場後，使用者須即時交還設施。

康文署提醒，租用者須遵守康體設施使用條件（按此），若租用者在30天內累積兩次違規紀錄，將被禁止預訂康文署設施90天。此外，康文署亦提醒進場前須掃瞄「安心出行」，符合「疫苗通行證」的相關要求。

15間博物館免費開放：

香港科學館

香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外）

香港藝術館

香港文化博物館

香港歷史博物館

孫中山紀念館

茶具文物館

香港鐵路博物館

葛量洪號滅火輪展覽館

羅屋民俗館

李鄭屋漢墓博物館

香港電影資料館

三棟屋博物館

油街實現

香港視覺藝術中心