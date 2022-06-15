海關偵破3.5億清洗黑錢案　51歲找換店女職員被捕

海關偵破一宗3.5億清洗黑錢案，拘捕一名51歲找換店女職員。海關指被捕女子於2018年開始，透過其名下23個的個人銀行戶口，處理近180個可疑交易涉款近3.5億元，她收款後會以現金提取或匯款方式，將資金轉移至多個第三者個人戶口及公司戶口。海關指有關行動仍然繼續，正調查可疑交易的資金來源，不排除有更多人被捕。



海關今（15日）早上交代案情指，海關偵破一宗3.5億清洗黑錢案，並拘捕一名找換店女職員。（馮國良攝）

海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃鎮宇，今日（15日）早上交代案情指，早於2020年底海關根據情報鎖定一名本地51歲女子，懷疑她參與清洗黑錢的活動，人員就此展開財富調查，並於今日展開拘捕行動。被捕女子報稱是找換店職員，她涉嫌於2018年開始利用自己的本地銀行戶口，處理超過1500宗可疑交易，涉及約3.5億元。

被捕人於其名下23個個人銀行戶口，合共收取超過160個第三者個人戶口以及超過20個公司戶口的可疑交易。她收款後會以現金提取或匯款方式，將有關資金轉移至分別超過160個第三者個人戶口、不少於15間公司戶口。海關初步調查，戶口持有人與被捕人無任何直接關係，有涉案公司戶口由本地的空殼公司持有。被捕女子報稱涉案期間，她月入8,000元至15,000元，她名下無任何公司及物業，而被捕人戶口所處理的3.5億元，與其財務背景極不相乎。

海關指，今次行動海關檢獲一部手機及多張銀行卡，人員正調查涉案的可疑交易資金來源，將會調查被捕人背景及資金流向，不排除有更多人被捕。海關重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，一旦被判罪名成立，最高可判罰款500萬元及入獄14年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑清洗黑錢罪行。