「我從小就喜歡聽雷鋒事迹、看董存瑞等英雄人物的電影，覺得保家衛國，何其光榮。」提到國家和教育的話題，愛國學校創知中學校長黃晶榕話匣子一開就停不下來，說起培養學生的家國認同觀，他滔滔不絕地講述自己的一套方法：通過升旗禮培養愛國情，籌劃內地考察，帶領學生到內地不同地方考察和交流學習，創新德育課內容安排，讓學生了解國家知識，培養鄉土情懷……黃晶榕發現，若要培養學生對國家的歸屬感和團結心，除了創新課程內容，用中國故事增進認識，老師的身教言教更是影響學生對國家認識的關鍵。



「國民教育」深度報道系列四之二



黃晶榕認為，若要培養學生對國家的歸屬感和團結心，老師的身教言教尤為關鍵。（黃寶瑩攝）

黃晶榕強調，老師更應該做到的是引領學生整全地認識自己的國家，幫助學生建構正確的國民身份。（黃寶瑩攝）

地理學習與愛國主義情操培養是相容的，而香港相關的課程、教材、教學、考評大都缺乏國家主權意識。（資料圖片）

黃晶榕認為，要進一步引導學生認同自己的國民身份和民族身份，需要在課堂上潛移默化地引導學生。（黃寶瑩攝）

黃晶榕建議，要糾正學生對國家的錯誤認識，首先是要從糾正教師做起。（黃寶瑩攝）

國民教育．一｜港英殖民到主權回歸 香港人與中國心的錯過和邂逅

國民教育．二｜糾正認知偏差 校長黃晶榕：老師身教言教尤為關鍵

國民教育．三｜「國教推手」李焯芬：勿把誤解國家遺憾留給下一代

國民教育．四｜站在香港看中國 重讀大地之理 認清「國家與我」

詳情請閱讀2022年4月11日出版的第312期《香港01》電子周報《如何做好國民教育？ 中學校長黃晶榕：老師身教言教尤為關鍵》。按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。