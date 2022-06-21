回歸25周年｜港鐵慶回歸　6.28起逢周二抽獎　送75份全年免費車票

今年是香港回歸25周年。港鐵宣布，為慶祝回歸，將在6月28日起推出「一拍有獎」抽獎活動，屆時會連續3個周二在MTR Mobile抽獎，每輪抽獎將分別送出25,000份獎品，即合共有75,000份，當中包括港鐵全年免費車票，每次送出25份。



「一拍有獎」抽獎活動由6月28日起，連續三個星期二透過MTR Mobile進行，獎品包括港鐵全年免費車票。（港鐵圖片）

抽奬時間為下午2時至4時 即時知道是否中奬

港鐵指，三輪抽獎活動分別在6月28日、7月5日及7月12日的連續3個星期二進行，時間為下午2時至4時。MTR Mobile 登記用戶可登入程式參加抽獎，並即時得知獎賞。

獎品包括港鐵全年免費車票，每次將送出25份，合共有75份；港鐵免費本地單程車程，每次送出5,000份，合共15,000份。此外，每次亦會送出 15,975份港鐵港幣十元車費折扣優惠，即共有47,925份。

「一拍有獎」抽獎活動獎品。（港鐵提供）

舉辦港鐵載遇恐龍創意繪畫比賽2022

另外，港鐵亦與香港科學館合辦中小學生繪畫比賽「港鐵載遇恐龍創意繪畫比賽2022」，創作結合恐龍與港鐵特色的作品。得獎作品將於「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽舉行期間，在香港科學館及部分港鐵站展出。

而展覽舉行期間，九個港鐵車站，包括坑口、紅磡、樂富、太子、海怡半島、宋皇臺、青衣、荃灣西及鰂魚涌站，亦會展出有關恐龍及鐵路小知識的大型創意插圖。