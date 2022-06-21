疫情｜何栢良指七一活動獲邀者檢疫安排寬鬆　料澳門疫情短期受控

本港新冠肺炎疫情反彈，單日確診個案破1,000宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港現時處於復常階段，多個場所亦正有秩序放寬限制，整體個案上升是合乎預期。他指市民應檢視是否已完成接種疫苗，如已打齊針，「每日2,000、3,000宗其實對復常整體大方向影響唔大」。



七一臨近，有受邀人士被要求在事前一周起「點對點」閉環管理，於活動前一天起在酒店隔離一天。何栢良認為安排相對而言較預期寬鬆，如有領導人訪港安排就應做到萬無一失，特別是與領導人有近距離接觸的人士，就可能要考慮在七日前進入指定地點隔離。澳門疫情方面，何栢良指澳門對本地個案處於「零容忍」階段，而由發現本地個案至推出全民檢測都井井有條，相信疫情可在短時間內可受控。



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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良今日（21日）在港台節目《千禧年代》中表示，現時本港確診宗數上升是在預期內，相信對復常的大方向影響不大。他又指，在流感爆發期間，醫管局每年錄得的死亡人數達500至1,000宗，指「千幾宗個案市民唔使過份擔心」。至於輸入個案逾百宗，他認為不須收緊入境措施，因全球陽性個案呈下降趨勢，而主要流行病毒株為Omicron，與本港社區內病毒株大同小異。

不明白政府為何無安排上門接種復必泰

院舍方面，何栢良指長者感染後過三個月仍有機會再次感染，而80歲以上再次感染長者如未打針，亦有機會出現重症，因此他強調如有長者感染，不論有否接種疫苗亦須盡快處方口服藥，並盡快移離安老院。他又表示，現時院舍上門打針基本上是打科興，但有大量數據顯示長者如接種復必泰疫苗的成效更好，亦沒有安全隱憂，「但係基乎一啲我哋唔理解嘅原因，政府無安排上門接種」，希望下屆政府可糾正不足。

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建議有機會與領導人作近距離接觸人士 七日前應隔離

七一臨近，何栢良相信大型慶祝活動會有增加，他提醒活動內人士應避免除口罩，「太多人同除口罩嘅話，群組爆發風險會增加，因社區內仍有活躍傳播鏈」。對於受邀人士被要求在事前一周起「點對點」閉環管理，他認為相對而言較預期寬鬆，認為如有領導人訪港安排應萬無一失，與領導人有近距離接觸的人士七日前應進入指定地點隔離。

澳門近日亦出現多宗確診個案，何栢良指澳門疫情階段與香港不同，澳門對社區個案處於「零容忍」階段，相信是因整體60歲以上長者接種疫苗比例仍不理想。他又指，澳門進行全民檢測配合防疫措施準備充足，各方面亦有效率，由發生本地個案至推出全民檢測都井井有條，認為是事前有足夠演練，亦有大數據作各方面安排，相信疫情可在短時間內可受控。

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