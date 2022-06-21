4區域污水呈陽性　炮台山豪廷峯、康澤花園海峯園等25萬人要快測

疫情反覆，政府今日（21日）表示，再有4區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署及當區的民政事務處將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約25萬個快速測試套裝，涉及大廈包括屯門南浪海灣、北角豪廷峯、炮台山海峯園和西營盤廣豐臺等。上月爆疫的西環邨亦再次上榜。



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政府表示，有4區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

．屯門區 — 兆山苑、南浪海灣、嘉悅半島及湖景邨

．大埔區 — 宏福苑、富亨邨及廣福邨

．東區 — 富澤花園、海峯園、豪廷峯，油街、大強街、炮台山道及長康街附近一帶住宅

．中西區 — 百年大樓、廣豐臺，西環邨，山市街、荷蘭街及西祥街附近一帶住宅，第三街及水街附近一帶住宅



政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士，可透過上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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