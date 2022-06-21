醫管局：一旦疫情惡化　各聯網可在數天內調動過千張病床應對

疫情反彈，本港已連續六天確診個案破千宗，包酒吧、學校和院舍等都出現群組爆發。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（21日）撰文指出，已經提升公立醫院的應對，目標做到床等人，一旦疫情惡化，各聯網可在數天內調動過千張病床接收病人，各醫院亦制訂實名制的輪值安排，若需要抽調人手進入隔離病房當值，即可作相關安排。另外，早前購入約1000部高流量鼻導管氧氣機，以備一旦再有大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院時應用。



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高拔陞指出，近期感染的病人，大多病情較輕微和穩定，每日約有幾十名新增確診病人，需要入住公立醫院接受治療，數目雖然較幾星期前上升，但整體仍然平穩。至於需要入住隔離病房、情況嚴重或危殆的病人數目，暫時亦未見大幅飈升。一旦疫情惡化，亦會確保運作、人手、藥物供應及病床供應如常，醫院仍有空間接收更多病人。

在第五波疫情最嚴峻時期，公院動用約11500張病床指定作接收新冠病人，高拔陞稱，隨著早前疫情緩和，部分病床已轉回接收其他非新冠病人，近日已指示各聯網做好準備，一旦疫情惡化，各聯網可以在數天內迅速調動過千病床接收病人，務求做到床等人，只要病人有需要入院，就可以安排到病床。

高拔陞撰文指一旦疫情惡化，公院已做好應對準備。(醫管局圖片)

為了應對疫情，高拔陞表示，各醫院已制訂了實名制的輪值安排，萬一確診個案突然大幅飈升，需要抽調人手進入隔離病房當值，隨時可以在這個實名制的輪值安排中，即時抽調到大量人手照顧病人，以減少統籌調動人手所需的時間。

醫管局早前亦購入了約1000部高流量鼻導管氧氣機，當再有大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院，可使用這批氧氣機，紓緩病人出現呼吸衰竭的情況，以達致減死亡、減重症的目標。另外，亦準備好足夠的抗病毒藥物，並呼籲染疫市民盡早求醫，盡早用藥。

高拔陞表示，醫管局最新成立緊急應變指揮中心，應對疫情和其他重大公共衞生事件。(資料圖片)

為了提升醫管局應對疫情和其他重大公共衞生事件的能力，醫管局最近亦成立了一個高層次的緊急應變指揮中心，高拔陞稱，這個中心集合了總辦事處和各聯網最高決策層，在遇到重大事件時，可集決策、指揮、調動和執行的能力於一身，務求加速各公立醫院應對重大公共衞生事件的能力。這個緊急應變指揮中心，會整合全港七個聯網為一個單位般發揮功能，統一指揮和調動，聯網間互相支持、互補需要，特別在病床和人手調動上，可突破地理界限，做到床等人的效果。