復必泰｜醫院藥劑師學會贊同接種年齡降至6個月　惟需先購兒童劑

美國食品及藥物管理局日前發聲明，批准當地6個月大至5歲幼童接種輝瑞及莫德納藥廠的新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（21日）表示，根據美國數據，6個月大至4歲兒童接種劑量是復必泰疫苗成人劑量的十分一，如果要從成人劑型中抽出0.03毫升疫苗，需要一定技術，而且誤差較大，故建議政府起碼購入專為5至11歲兒童而設的新冠疫苗劑型。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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4歲以下嬰幼兒一旦感染風險高 崔俊明贊成降下限

崔俊明今日在港台節目《千禧年代》中表示，6個月大至4歲嬰幼兒屬高危群組，一旦感染新冠或流感病毒，有較高風險引發肺炎或腦膜炎等併發症，因此贊成本港跟隨美國做法，降低新冠疫苗接種年齡下限至6個月大。

他又解釋，復必泰疫苗在美國分為三種劑型，包括成人的0.3毫升，以及5至11歲和6個月大至4歲的劑型。而目前本港供5至11歲兒童接種的疫苗，是由成人劑型中抽出0.1毫升接種，不過如要為6個月大至4歲兒童接種，則是抽出0.03毫升。

▼兒童醫院兒童社區疫苗接種中心2.16兒童復必泰首日開打情況▼



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復必泰分三種劑型 從成人劑型抽指定劑量給兒童或有誤差

他表示，根據醫學界經驗，最多只試過抽取0.05毫升的維他命供嬰兒接種，未曾抽取過少於0.05毫升的劑量。他解釋要抽出0.03毫升可做到，但要一定技術，而且誤差亦較大。不過如從5至11歲劑型中抽取，則可抽出0.06毫升，相信可準確抽出，因此他認為「要等兒童劑型安全啲」。

崔俊明又指，如抽出稍多的劑量問題不大，副作用亦差不多，主要是肌肉痛及疲累等，出現心肌炎最多的年齡亦為12至17歲群組 。不過如抽出劑量較0.03毫升少，則擔心未能刺激免疫系統產生足夠抗體，「情願多少少，唔好太少，一少製造唔到足夠抗體就嘥咗」。

何栢良籲港府現開始向藥廠洽購兒童劑型復必泰

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，美國食品藥物管理局專責委員會的醫學專家一致贊成降低接種門檻，而當地今日開始為嬰幼兒接種，預料短期內會公布安全數據。他又指，港府應開始向藥廠洽購，因本港一直未能成功購入兒童劑型疫苗，而要從成人劑型中抽取份量，做法並非嚴格按照藥廠標準；又質疑主因與市場有關的說法，指澳門市場與香港相若，但都能成功洽購。