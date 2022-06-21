六四集結案｜梁凱晴欲提終極上訴　上訴庭拒批許可證明書

前觀塘區議員梁凱晴因參與2020年的六四集會，她承認參與未經批准集結罪，遭判囚4個月。她早前就判刑提上訴，遭上訴庭駁回。而她再向終審法院申請上訴，而上訴庭今(21日)頒發判辭，指相關的法律原則已被確立，她提出的法律爭議無合理可爭辯之處，拒批出上訴至終審法院的許可證明書。惟梁仍可以直接向終院申請上訴。



上訴人梁凱晴被控於2020年6月4日，在維多利亞公園明知而參與未經批准集結。她認罪並遭判囚4個月，並已服畢刑期。

梁凱晴於去年7月已刑滿出獄。(詳看下圖)

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爭議控罪是否在於參與人數

梁提出的法律爭議，包括因公眾健康理由而不獲批准的集結，在此情況下干犯參與未經批准集結罪，控罪是否屬預防性質。此外，該控罪的要旨，是否在於參與人數。

梁早前在書面陳詞稱，該兩項議題是有合理可爭議之處。對於上訴庭認為未經批准集結罪和《公安條例》 其他控罪，都屬預防性質，其控罪的要旨在於參與人數。代表梁的大律師強調，未經批准集結和非法集結的判刑有不同的考慮因素，法庭就前者判刑時，不應視該罪屬預防性質，亦不應考慮參與人數。

終院已曾處理相關議題

惟上訴庭認為，該罪《公安條例》 17A的控罪都屬預防性質，其要旨在於參與人數，因為需考慮大型集會對破壞公眾秩序的風險，以及在疫情下對公眾健康的風險。此外，終審法院亦曾處理相關議題，強調參與人數的重要性。

上訴庭認為，相關的法律原則已被確立，該些議題不涉重大及廣泛的重要性，因此拒批出上訴至終審法院所需的許可證明書。

案件編號：CACC101/2021

梁凱晴曾是觀塘區議員。(詳看下圖)